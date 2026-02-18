Calendario completo de Semana Santa 2026: fechas, feriados y significado de cada día

La Semana Santa 2026 ya tiene fecha confirmada en el calendario litúrgico y también en la agenda social de la Argentina. Este año, las celebraciones centrales del cristianismo se desarrollarán entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, con el Viernes Santo fijado para el 3 de abril y el Domingo de Pascua el 5. Se trata de uno de los períodos más significativos para la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, ya que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Además de su dimensión religiosa, la Semana Santa impacta en la dinámica económica y turística del país, ya que incluye feriados nacionales que generan uno de los fines de semana largos más importantes del año.

Fechas de Semana Santa 2026 en Argentina: día por día

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que en 2026 se celebrará el 29 de marzo. Esta jornada recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén y marca el inicio de los días más solemnes del calendario cristiano.

El cronograma completo queda establecido de la siguiente manera:

- Domingo de Ramos: 29 de marzo

- Lunes Santo: 30 de marzo

- Martes Santo: 31 de marzo

- Miércoles Santo: 1 de abril

- Jueves Santo: 2 de abril

- Viernes Santo: 3 de abril

- Sábado Santo: 4 de abril

- Domingo de Pascua: 5 de abril

En la Argentina, el Viernes Santo es feriado nacional inamovible, según el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional. El Jueves Santo es día no laborable, lo que implica que queda a criterio del empleador otorgarlo o no. Este año, además, el 2 de abril coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, también feriado inamovible, lo que extiende el descanso y potencia el movimiento turístico.

Qué se conmemora en cada día de la Semana Santa

El núcleo litúrgico de la Semana Santa es el llamado Triduo Pascual, que comprende el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo.

El Jueves Santo recuerda la Última Cena y la institución de la Eucaristía. En muchas parroquias se realiza el tradicional lavatorio de los pies, gesto que simboliza el servicio y la humildad.

El Viernes Santo es el día de la Pasión y muerte de Cristo. No se celebra misa, sino una liturgia especial centrada en la adoración de la cruz. Es una jornada de recogimiento, ayuno y abstinencia para los fieles católicos.

El Sábado Santo es un día de silencio y espera. Por la noche se celebra la Vigilia Pascual, considerada una de las ceremonias más importantes del año litúrgico. Finalmente, el Domingo de Pascua celebra la resurrección de Jesús, fundamento de la fe cristiana.

Según explica la Iglesia Católica a través de la Santa Sede y documentos litúrgicos oficiales, la Pascua es la celebración central del cristianismo, por encima incluso de la Navidad, ya que conmemora la victoria de la vida sobre la muerte.

Cómo se calcula la fecha de la Pascua y por qué cambia cada año

A diferencia de otras festividades, la Semana Santa no tiene fecha fija. Su determinación responde a un cálculo establecido en el Concilio de Nicea en el año 325: el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo.

Por ese motivo, la Pascua puede ubicarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En 2026, la combinación astronómica y litúrgica determinó que el Domingo de Pascua caiga el 5 de abril.

Fuentes especializadas como el Observatorio Astronómico Vaticano y publicaciones académicas sobre calendario litúrgico coinciden en que este sistema busca mantener la relación simbólica entre la Pascua cristiana y la Pascua judía, que también se rige por ciclos lunares.

Semana Santa 2026 en Argentina: impacto religioso y turístico

En el país, la Semana Santa combina tradición religiosa y movimiento turístico. Ciudades como Tandil, Salta, San Luis, Córdoba y Mendoza suelen organizar vía crucis, representaciones de la Pasión y celebraciones masivas.

El Ministerio de Turismo de la Nación suele registrar altos niveles de ocupación hotelera durante este período, especialmente en destinos religiosos y de naturaleza. Al mismo tiempo, en las principales catedrales del país, como la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, se desarrollan celebraciones litúrgicas especiales que convocan a miles de fieles.

La Semana Santa 2026 se perfila, así, como un momento de doble dimensión: espiritual para quienes practican la fe cristiana y estratégico en términos sociales y económicos. Con el calendario ya definido, tanto la Iglesia como el sector turístico comienzan a prepararse para una de las semanas más significativas del año.

