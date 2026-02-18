En distintas asambleas internas, los conductores de la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA) resolverá este miércoles, si adhiere al paro general convocado por la CGT para el jueves, jornada en la que la Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral. La definición será clave para determinar el nivel de impacto que tendrá la medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La central obrera dispuso la huelga en rechazo al proyecto oficial, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya anticipó su adhesión. Sin embargo, dentro de DOTA conviven sectores sindicales con posturas diferentes, lo que podría dividir el escenario respecto del funcionamiento de los colectivos.

Por un lado, hay trabajadores que responden a la UTA que conduce Roberto Fernández. Por otro, existen grupos vinculados a la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), gremio que mantiene una histórica disputa con la conducción oficial de la central obrera. Esta división interna podría derivar en decisiones distintas según cada sector.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paro del jueves 19 de febrero: cómo funcionará el transporte público en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

“El miércoles realizaremos una asamblea con los compañeros y ahí veremos, pero si la UTA adhiere al paro, seguramente pararemos”, señaló a la agencia Noticias Argentinas un delegado cercano a Fernández, sin descartar la posibilidad de acompañar la protesta nacional.

Desde la UCRA, en cambio, evitaron adelantar una postura definitiva. Voceros de esa organización indicaron que recién discutirán el tema durante la jornada de este miércoles, en paralelo a conversaciones con los trabajadores. “Vamos a hablar del tema el mismo miércoles mientras se llevan a cabo conversaciones con los compañeros”, explicaron.

Durante el paro general convocado para este jueves 19 de febrero no circularán trenes ni subtes, y la circulación de colectivos será reducida.

La determinación que adopte DOTA será determinante para el alcance real de la huelga. Se trata de una de las compañías con mayor cantidad de líneas en el AMBA, con aproximadamente 180, por lo que su eventual adhesión podría garantizar una fuerte reducción del servicio. En caso contrario, la protesta perdería volumen en el transporte público de pasajeros.

A la decisión de la UTA también se sumaron el gremio de La Fraternidad y los Metrodelegados, por lo que tampoco funcionarán los trenes ni los subtes. Además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial, también se adherirán a la medida.

El error de Bullrich y un artículo sin leer: la ley laboral volvería al Senado con cambios

Conferencia de prensa de la CGT este miércoles para explicar el paro

La Confederación General del Trabajo (CGT) ofrecerá este miércoles a las 11 una conferencia de prensa en su histórica sede de la calle Azopardo para detallar los alcances del paro general convocado para el jueves, en el marco del debate en Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La central obrera buscará aclarar los motivos por los que decidió realizar la medida sin movilización al Congreso.

La resolución fue adoptada el lunes durante una reunión de urgencia del consejo directivo, realizada de manera virtual. Los cotitulares de la central, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), definieron avanzar con la huelga, que será la cuarta durante la actual gestión, aunque descartaron acompañarla con una marcha multitudinaria.

Esa decisión generó cuestionamientos tanto desde sectores de izquierda como desde gremios considerados más combativos, que reclamaban una protesta “activa” en las calles. Frente a esas críticas, la conducción cegetista argumentará su postura públicamente.

Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüelllo, el triunvirato de la CGT.

Sin embargo, fuentes sindicales indicaron a la Noticias Argentinas que habrá “libertad de acción” para aquellas organizaciones que decidan movilizarse por su cuenta. Esto abre la puerta a que distintos espacios gremiales se reúnan en las inmediaciones del Congreso mientras se desarrolla el tratamiento legislativo.

En ese marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por sindicatos de la CGT y las dos CTA, confirmó que marchará este jueves desde las 12 hacia el Parlamento en rechazo a la iniciativa oficial. El espacio buscará visibilizar el descontento frente a la reforma, que introduce cambios en las condiciones laborales y en el esquema de relaciones sindicales.

Uno de los dirigentes que expresó su postura fue Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien remarcó la necesidad de sostener la presión en la calle. “El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo”, sostuvo.

TV/ff