Kelly Olmos advirtió sobre la "crueldad" de la reforma laboral: "Es un retroceso al siglo XIX"

La diputada nacional Kelly Olmos manifestó su absoluto rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación al considerar que “es un retroceso al siglo XIX”.

Reforma laboral

"Todo este proyecto que ya tiene media sanción del Senado es extremadamente regresivo, anticonstitucional, porque la Constitución Nacional establece que los derechos laborales tienen que ser progresivos, es decir, ampliarse los derechos y no como en esta situación que retrocedemos a principios del siglo XIX, porque esta ley pone en discusión incluso la existencia de los límites de 8 horas de trabajo diarias", señaló la exministra de Trabajo durante la gestión de Alberto Fernández.

Además enfatizó que el texto no contiene beneficios para los empleados. "No hay un renglón a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora se ha visibilizado un aspecto que marca claramente el nivel de crueldad de quienes impulsaron su redacción, que realmente carecen de cualquier tipo de sensibilidad, pero realmente eso no es más que una muestra de una ley que en su totalidad busca cada casuística para definir una posición en contra de las y los trabajadores", afirmó en declaraciones al programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio (90.7).

Banco de horas

También detalló en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg los perjuicios que traería la implementación de un sistema de compensación horaria en lugar del pago de horas extra.

"Lo que prevé esta ley es poder constituir un banco de horas, de modo de que lo que usted trabaja por encima de lo acordado, en lugar de cobrar una hora extra, es decir, de recibir una retribución por ese esfuerzo adicional, se computa para una compensación futura en la cual la empresa por caída de ventas o estacionalidad le pueda decir, 'No, mañana venga 4 horas en lugar de 8.' Es decir, que pierde completamente la soberanía de definir su propia su propio horario", explicó.

Olmos contrastó la propuesta del Ejecutivo con lo que ella considera una verdadera actualización de las leyes del trabajo. "Esto no es modernización, esto es retroceso, regresión. Modernización es tomar, por ejemplo, los aspectos más antiguos de nuestra legislación. Uno de ellos es el tema de la jornada laboral. Hoy en el mundo la jornada ya no es de 48 horas semanales, tiende a ser de 40 horas semanales y siete diarias. Otro, el tema, por ejemplo, licencias, donde nosotros tenemos una legislación muy anticuada que ya ha sido completamente renovada en casi todos lados del mundo", evaluó.

Y luego completó la legisladora de Unión por la Patria: "Esta es una política económica que está destruyendo empleos y sobre todo de calidad en la industria. La legislación laboral redistribuye ingresos y este proyecto que ahora impulsa el Ejecutivo es para darle todo el poder al patrón, pero la patronal, en estas condiciones donde no hay venta, donde se ha paralizado las ventas, no va a tomar empleados porque les pueda pagar más barato o quitarles derechos".

Licencias por enfermedad

Por último se refirió al artículo 44 aprobado en el Senado que sería eliminado en Diputados: "Si usted tiene una enfermedad como un cáncer, por ejemplo, también estaba previsto por esta norma cruel que se le redujera el salario”, cuestionó.

“Con lo cual no solo tiene usted que enfrentar la enfermedad, sino la condición anímica de encontrarse todavía con menos recursos. Es decir, era una locura, un exceso absoluto nacido de una falta de sensibilidad social, falta de empatía con la gente", concluyó Olmos.