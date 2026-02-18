La hacienda subió 10% tras el carnaval y anticipan impacto en carnicerías por fuerte escasez

El mercado ganadero registró un aumento aproximado del 10% en los precios de la hacienda de consumo tras el fin de semana de carnaval. Así lo confirmó Pedro Pérez, de la firma Consignaciones Córdoba, quien atribuyó la suba a una dinámica clásica de mercado: menor oferta frente a una demanda que se mantiene estable.



“La suba más o menos aproximada de todo lo que es el consumo fue más o menos de un 10%”, señaló al comparar los valores con los de la semana anterior.



Según explicó, el incremento no responde a factores externos extraordinarios sino a una cuestión estructural: “Hay muy poca hacienda de consumo bien terminada”. En esa línea, fue contundente: “No hay hacienda gorda hoy y no se ve que pronto vayamos a tener”.



La escasez se refleja en los propios remates. “Donde normalmente nosotros deberíamos vender unas 500, 550 cabezas gordas… hoy nos cuesta juntar 300”, detalló al programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio (90.7).

Impacto en el mostrador

Consultado por el periodista Julio Kloppenburg sobre si la suba llegará al consumidor final, Pérez consideró que el traslado es altamente probable. “No son porcentajes tan asimilables de un día para otro”, sostuvo en referencia a los márgenes del comercio minorista. Y concluyó: “Es muy probable que se traslade al mostrador, sin duda”.

Valores de referencia

En cuanto a precios concretos, indicó que un ternero de 150 kilos se vendió “entre 6.500 y 7.000 pesos de peso vivo”, lo que implica que un animal de ese peso “no va a andar muy lejos del millón de pesos”.

El clima retrasa la oferta

Paradójicamente, el buen año climático también incide en la escasez actual. Pérez explicó que la abundante disponibilidad de forraje permite a los productores retener los animales en el campo, postergando su salida al mercado.



“Estamos en un muy buen año climático, de disponibilidad de forraje”, afirmó. Como consecuencia, la oferta de terneros podría demorarse: “Ese ternero este año lo vamos a ver retrasado quizá un mes y medio, dos meses más tarde”.

Un mercado tensionado

El dirigente resumió el escenario como un mercado transparente pero ajustado: “Hoy la oferta es muy escasa, la demanda es más o menos estable, por ende el precio tiende a la suba”. Y advirtió que la tendencia podría sostenerse: “Hasta que no tengamos una oferta un poquito más grande de gordo, yo creo que el precio va a seguir en estos valores”.