Menos faena, menos terneros y más exportación: el escenario que sostiene el precio de la carne en el país

La falta de hacienda y la caída sostenida de la faena están empujando los precios de la carne en Argentina y ya generan señales de impacto en el mercado ganadero de Córdoba, en un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones y de ampliación del cupo de ventas a Estados Unidos.

El escenario favorable para la exportación convive, sin embargo, con un problema estructural que condiciona todo el negocio: la escasez de animales disponibles. Así lo mencionó Federico Santangelo en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7): “El problema existencial que tiene hoy la carne argentina es la falta de hacienda, la falta de producción”.

Licencias por enfermedad: si Diputados aprueba la reforma laboral, no se pagará el 100% del salario

Según detalló, durante el último año, "la faena fue 500,000 cabezas menos que con respecto al 2024, y un millón de cabezas menos con respecto al 2023. Eso representa siete meses continuos de caída con respecto al año anterior". Esa retracción de la oferta es la principal razón detrás de la firmeza de los precios, incluso más que la propia demanda externa.

La tensión ya se siente con claridad en el mercado de invernada. En los remates de la provincia, los valores se ubican en niveles históricamente altos y empiezan a trasladarse al negocio del engorde. En la Rural de Jesús María, en el tradicional remate de Consignaciones Córdoba, operadores del sector reconocieron que conseguir terneros para recría se volvió cada vez más difícil, con precios que superan los $7.100 por kilo en pie.

Para los próximos meses, el consultor anticipó un escenario de precios sostenidos, atravesado por un factor clave: el ritmo de salida de los terneros a partir de los destetes de marzo y la situación climática. En las zonas con buenas lluvias, los productores tienden a retener la hacienda y estirar las ventas; en cambio, donde la sequía presiona, la salida al mercado puede acelerarse.

De todos modos, Santangelo consideró que el valor del ternero seguirá firme. “Ya tuvo una suba muy importante: en enero del año pasado hablábamos de un ternero de 3.000 pesos y hoy estamos en valores de 6.000 a 6.500 pesos, e incluso más según los kilos”, explicó.

El cuadro se vuelve todavía más ajustado cuando se mira hacia adelante: "Los primeros datos que nos arrojan a nosotros las asociaciones sobre la vacunación de aftosa es que están faltando terneros para el año que viene. Esta vacunación no ha llegado ni a los 14 millones de terneros", un volumen que anticipa menos oferta disponible para el próximo ciclo productivo.

Gavier dictó la prisión preventiva del broker Nicolás Alfonso: cuáles son las operaciones financieras sospechosas

En paralelo, la ampliación de la cuota de exportación de carne a Estados Unidos abre una ventana de oportunidades para el sector frigorífico, aunque todavía existen definiciones pendientes sobre el alcance del acuerdo.

De acuerdo al análisis del especialista, "Esto es un cupo que se le asigna a Argentina, que lo puede o no cumplir. Las 80.000 toneladas son hasta fin de año y no están adosadas a las 20.000 toneladas iniciales que tenía Argentina. Este primer cupo es hasta el 31 de diciembre de este año. Es un cupo que se va a tener que ir todos los años firmándose o continuándose. Pero todavía hay que definir algunas cosas que no se terminan de saber y todavía no está bien especificado qué tipo de carne es".

“Es un volumen al que se puede acceder sin pagar aranceles. Si se supera ese límite, se pagan aranceles, pero no hay penalidades si no se alcanza”, aclaró Santangelo.

En un mercado atravesado por la escasez de animales y por expectativas de exportación en alza, el mensaje que deja el diagnóstico es contundente: mientras no se recupere el nivel de producción y de stock, la carne seguirá moviéndose en un escenario de precios firmes, con impacto directo tanto en la cadena ganadera como en el consumo interno.