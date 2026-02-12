Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 12 de febrero

Este jueves 12 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.420 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.370.
  • - Venta: $1.420.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.419
  • - Venta: $1.450.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.429,58 para la compra, y $1.431,84 para la venta.

Este jueves 12 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.370.
  • - Venta: $1.430.

BBVA

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

ICBC

  • - Compra: $1.375.
  • - Venta: $1.435.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.418.
  • - Venta: $1.458.
