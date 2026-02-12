Álvarez Rivero: "Esta modernización laboral es la más importante de los últimos 50 años"

La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero, que votó a favor la reforma laboral en la Cámara Alta, destacó el impacto profundo que tendrá en el mercado de trabajo argentino.

Licencias por enfermedad: si Diputados aprueba la reforma laboral, no se pagará el 100% del salario

Reforma laboral

"Realmente creo que esta modernización laboral es la más importante de los últimos 50 años y le cambia el horizonte a la Argentina, a esos 10 millones de personas y sus familias, especialmente a los jóvenes, que si no ven el horizonte, saben muy bien que una gran cantidad elige irse", agregó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de Punto a Punto Radio (90.7).

En este sentido, y para despejar dudas sobre la aplicación de la nueva normativa, Álvarez Rivero fue categórica al explicar que los trabajadores que ya se encuentran bajo el sistema formal no verán alteradas sus condiciones previas.

Desde su interpretación aclaró en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata: "A la gente que está trabajando formal esto no le hace cosquilla, no le cambia nada. Por supuesto que no tiene efecto retroactivo. Ninguna ley lo tendría. Si yo dijera eso, sería una burrada en términos jurídicos".

Además hizo hincapié en la situación particular de la provincia y en la necesidad de brindar seguridad jurídica a los emprendedores para fomentar la contratación.

"A Córdoba esto le viene muy bien porque nos puede permitir abrir la puerta de la creación del trabajo formal porque además de que están esperando los 10 millones, hay un montón de emprendedores que en Córdoba los dejamos crear y el tallo verde después ya nadie le da una mano. Y si quieren tomar a alguien para justamente empezar a crecer, tienen todo el miedo asociado al tomar y formalizar un empleado", aseguró.

"Industria del juicio"

También la legisladora se refirió a la importancia de descentralizar las negociaciones colectivas y terminar con la litigiosidad que afecta la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

"No tenemos por qué tener sindicatos solamente nacionales y no tener las discusiones de los temas reales de la empresa mano a mano entre los trabajadores con su representación sindical y los empleadores, eso va evitar conflictos, evitar que escalen los conflictos y trabajar en más el modo cooperación. La industria del juicio funde a los trabajadores y a las pymes. Así que sacar ese embrollo de la industria del juicio es lo que mejor nos viene", analizó.

Por último Álvarez Rivero vinculó el éxito de esta reforma con la sostenibilidad del sistema estatal y previsional.

"Acá lo importante es que tengamos economía formal funcionando, trabajo formal funcionando porque si no empezamos a ser muchos más los que aportan a los tributos a nivel del Estado, a la previsión social y no hay forma de financiarlo", finalizó la senadora.

JMP