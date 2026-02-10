El Año Nuevo Chino 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es uno de los eventos culturales más convocantes del calendario porteño, con una edición especial que celebra los 20 años de esta festividad en la Argentina. Bajo el signo del Caballo de Fuego, la agenda combina tradición milenaria, expresiones artísticas contemporáneas y tecnología, con actividades gratuitas en distintos puntos de la Ciudad.

La celebración oficial del calendario lunisolar chino comienza el martes 17 de febrero de 2026, pero los festejos se extienden durante todo el mes, con propuestas anticipadas que comenzaron este domingo 8 de febrero y que se extenderán en un evento central durante el fin de semana largo de Carnaval, del sábado 14 al martes 17.

Organizados por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, los festejos cuentan con el auspicio de la Embajada de la República Popular China y del Gobierno de la Ciudad, y reúnen a 288 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad china.

Con epicentro en el Barrio Chino de Belgrano, la programación se expande a espacios emblemáticos como Puerto Madero, parques públicos y monumentos históricos, y también alcanza a otras provincias, reforzando el carácter federal e intercultural del Año Nuevo Chino en la Argentina.

Los festejos en el Barrio Chino durante el fin de semana largo

Como cada año, el Barrio Chino de Belgrano será el principal escenario del Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires. Entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, de 12 a 20 horas, sus calles se transformarán en un gran espacio cultural a cielo abierto, con espectáculos continuos y propuestas para toda la familia.

El evento central incluirá danzas del Dragón y del León en postes en altura, presentaciones frente al arco emblemático del barrio y exhibiciones de artes marciales tradicionales. La programación musical combinará sonidos clásicos con propuestas contemporáneas, DJs y shows en vivo.

Este 2026 es el Año del Caballo de Fuego.

Entre los ejes destacados aparece la consigna “Moderno y Milenario”, que atravesará los desfiles de moda, las intervenciones artísticas y los espacios dedicados al horóscopo y la astrología china, uno de los atractivos más buscados por el público.

Una de las grandes novedades de esta edición será la participación de robots cuadrúpedos, conocidos como “perros robot”, que se integrarán a las danzas y performances. Estas intervenciones buscan simbolizar el cruce entre la China ancestral y su perfil tecnológico e innovador.

La propuesta se completa con acciones de muralistas reconocidos, obras realizadas en vivo, activaciones culturales, sorteos y una oferta gastronómica especial en los 288 comercios del Gran Barrio Chino, que se suman al festejo con productos y experiencias pensadas para la ocasión.

Año Nuevo Chino en La Plata: dos días de cultura, tradición y un festejo histórico en Plaza Moreno

Como parte del ritual simbólico del Año Nuevo, el orfebre Juan Carlos Pallarols realizará una obra especial como ofrenda al Año del Caballo, uno de los momentos más esperados de la celebración.

Puerto Madero, monumentos iluminados y una agenda completa

Además del Barrio Chino, el domingo 15 de febrero los festejos se trasladarán a los diques de Puerto Madero, donde se realizará la tradicional Carrera de Botes Dragón. La competencia reúne equipos de distintas procedencias y pone en valor conceptos centrales de la cultura china como el trabajo en equipo, la perseverancia y el esfuerzo colectivo.

El lunes 16 de febrero, desde las 20 horas, varios íconos de la Ciudad se iluminarán de rojo y dorado, colores asociados a la prosperidad y la buena fortuna. Entre ellos se encuentran el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino.

Las celebraciones se concentrarán principalmente en el Barrio Chino de Belgrano.

A estas acciones se suma el Bus Turístico, que circulará con unidades especialmente ploteadas con la imagen del Año del Caballo de Fuego, recorriendo los principales circuitos turísticos y acompañando la celebración en distintos puntos de Buenos Aires.

La edición 2026 también refuerza su carácter federal. Habrá actividades a fines de febrero en Jujuy y Salta, una convocatoria masiva en La Plata los días 21 y 22, y celebraciones en Córdoba, que vuelve a sumarse tras el éxito de ediciones anteriores.

RV/fl