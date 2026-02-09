Cachanosky explicó por qué el FAL "no es una buena idea en la reforma laboral"

El economista Roberto Cachanosky consideró que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) “no es una buena idea” en la reforma laboral.

“Por qué el FAL no es una buena idea”

“En primer lugar, viola todo principio liberal ya que cada empresario tiene que decidir cuál es la mejor forma de previsionar la indemnización de sus empleados”, explicó el consultor.

“Con las jubilaciones el Estado ya ha demostrado ser incompetente en previsionar el futuro de los jubilados. Ahora va a pasar lo mismo”, advirtió en una publicación de la red social “X”

“Tentación de los gobiernos”

“Mi estimación es que se acumularían unos US$ 3.600 millones anuales en los fondos de administración, un monto que va a ser tentación de los gobiernos para colocarles bonos del Estado”, sostuvo Cachanosky.

“Ya pasó con las AFJP en que las llenaron de bonos basura. Es decir, se estaría creando un fondo para financiar al tesoro”, volvió a señalar en tono de advertencia.

“Tentación para los gobiernos populistas”

“Luego de dos o tres años va a ser una tentación para los gobiernos populistas confiscar una caja que les permitan financiar su populismo como ya ocurrió con los fondos que nos robaron en las AFJP”, recordó.

“En síntesis, cada empresario tiene que tener la libertad de previsionar los fondos de despido de la forma que considera más conveniente. El FAL implica que el burócrata se arroga la fatal arrogancia de decidirle al empresario cómo tiene que manejar su empresa”, concluyó el economista.