El PJ cuestionó el recorte al Fondo Estímulo Productivo y advirtió que el ajuste salarial puede extenderse a toda la administración pública

El recorte del Fondo Estímulo Productivo (FEP) a trabajadores del Ministerio de Producción del Chaco abrió un nuevo frente de tensión política entre el Gobierno provincial y la oposición. Desde el Frente Chaqueño advirtieron que la medida impacta directamente en los ingresos del personal estatal y alertaron sobre la posibilidad de que se replique en otros organismos públicos.

La eliminación del adicional salarial, vigente desde hace casi una década, generó protestas internas y reclamos gremiales, en medio de una creciente discusión sobre el rumbo económico de la administración provincial.

Fuerte impacto salarial tras la eliminación del Fondo Estímulo Productivo

Desde la oposición señalaron que la quita del Fondo Estímulo Productivo implica una reducción significativa en los ingresos de los trabajadores del área productiva, ya que el adicional representaba entre el 60% y el 80% del salario mensual.

En ese sentido, remarcaron que la medida altera de manera directa la estabilidad económica de cientos de familias estatales y se suma a un escenario de reclamos por falta de actualización salarial en distintos sectores de la administración pública.

También advirtieron que el recorte se produce en un contexto marcado por cuestionamientos al funcionamiento del INSSSEP, conflictos en organismos estatales y reclamos por condiciones laborales.

El origen del conflicto por el Fondo Estímulo Productivo

El Fondo Estímulo Productivo fue implementado en 2015 y posteriormente ratificado mediante legislación provincial. Los trabajadores sostienen que se trata de un derecho adquirido y aseguran que fue percibido sin objeciones de los organismos de control durante varios años.

Según plantean empleados y gremios, la eliminación del fondo implica en algunos casos una reducción cercana al 95% del ingreso total, lo que motivó asambleas, protestas y el análisis de posibles acciones judiciales.

La postura del Gobierno provincial sobre el recorte

Desde el Ejecutivo sostienen que la eliminación del Fondo Estímulo Productivo responde a la necesidad de ordenar el esquema salarial y corregir un sistema que, según indicaron, presentaba inconsistencias legales.

Funcionarios provinciales explicaron que los recursos que alimentaban el fondo debían ingresar a Rentas Generales del Estado y señalaron que dictámenes de organismos de control respaldaron la decisión. Además, anticiparon que el Gobierno evalúa impulsar un nuevo esquema normativo para el sector, aunque reconocieron que no replicará las condiciones salariales vigentes hasta ahora.

Desde la oposición sostienen que el recorte al adicional salarial podría marcar el inicio de una revisión más amplia de bonificaciones y beneficios en otras áreas del Estado provincial. En ese marco, advirtieron que la medida responde a un escenario fiscal complejo y alertaron sobre el impacto que podría tener en el funcionamiento de la administración pública.