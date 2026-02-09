Zdero se reunió con Santilli en Casa Rosada y respaldó el avance de la reforma laboral impulsada por Nación

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, mantuvo este lunes una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada, donde analizaron la agenda de reformas que el Gobierno nacional prevé impulsar durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso, con foco en la reforma laboral.

El encuentro se realizó en el marco del diálogo federal que la administración nacional viene desarrollando con mandatarios provinciales para avanzar en proyectos vinculados al desarrollo económico y productivo.

Durante la reunión, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar con una nueva legislación laboral que, según sostuvieron, permitiría generar condiciones más favorables para la inversión privada en las provincias.

Desde el Gobierno nacional y la administración chaqueña señalaron que la reforma apunta a estimular la creación de empleo formal y mejorar la productividad en distintos sectores de la economía. En ese sentido, destacaron que la modernización del sistema laboral sería una herramienta para impulsar el crecimiento económico y sostuvieron que el actual esquema requiere modificaciones estructurales.

Del encuentro también participó el diputado nacional Guillermo Agüero, quien acompañó el diálogo sobre el paquete de reformas que será tratado en el Congreso.

Un debate que genera tensión política en Chaco

La reunión entre Zdero y Santilli se produce en un contexto de fuerte discusión política en la provincia respecto del impacto que podría tener la reforma laboral en las cuentas públicas y el mercado de trabajo local.

En las últimas semanas, el ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, Alejandro Abraam, protagonizó un cruce público con el diputado provincial del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, luego de que el legislador advirtiera sobre un supuesto impacto fiscal negativo del proyecto.

Pérez Pons sostuvo que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional podría implicar una pérdida millonaria para las finanzas provinciales y afectar el empleo formal en el Chaco.

La respuesta del Gobierno provincial

Desde el Ejecutivo chaqueño rechazaron esas estimaciones y defendieron el proyecto como una herramienta destinada a promover el desarrollo económico.

Abraam afirmó que los cálculos difundidos por la oposición no coinciden con las proyecciones oficiales y sostuvo que la reforma busca reducir la litigiosidad laboral, incentivar la formalización del empleo y generar condiciones más competitivas para la inversión privada.

La postura de la oposición

Desde el Frente Chaqueño, en tanto, cuestionaron la política económica nacional y provincial, y advirtieron sobre un posible deterioro del mercado laboral.

Pérez Pons vinculó la reforma con un escenario de ajuste económico y caída del empleo registrado, y pidió la renuncia del ministro de Hacienda provincial, al responsabilizarlo por el rumbo económico local.

La reforma laboral forma parte del paquete de iniciativas que el Gobierno nacional buscará aprobar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, en un contexto de negociación política con gobernadores y legisladores.