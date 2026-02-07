Diseñadora sobre la crisis en la industrial textil: “No me había pasado nunca, ni en la pandemia sentí una cosa igual”

La diseñadora Paz Cornú se refirió la situación crítica que atraviesa la industrial textil en el país y aseguró que “ni en la pandemia” sintió “una cosa igual”.

Benito Fernández sobre los dichos de Caputo: "No está bueno que nos traten de ladrones"

“La industria está muriendo”

“Yo creo que el problema grande es el sistema de la Argentina. No es la moda, no son los diseñadores porque considero que tenemos una industria alucinante y unos recursos increíbles, bordadores, diseñadores, opciones de tela, hay de todo”, expresó la artista.

“Pero nuestro país hoy no nos está apoyando y la industria está muriendo lentamente pero drásticamente también”, aseguró en declaraciones a La Nación +.

“Hoy fabricar en este país es asfixiarte, no podés tener respiro. Y tener locales y apostar y dar trabajo es prácticamente no poder dormir”, describió.

Roberto Piazza: "Sigo apoyando a Milei, Caputo tuvo una frase desafortunada"

“Ni en la pandemia sentí una cosa igual”

“A mí no me había pasado nunca, ni en la pandemia sentí una cosa igual. Y hablo con colegas y estamos todos exactamente en la misma”, afirmó Cornú.

Al referirse a la apertura de importaciones señaló que “se abrió un juego, se abrió la cancha de una manera desmedida sin prever este tipo de situaciones”.

“Yo no soy economista ni tampoco me dedico a la política pero si vos ponés a un fabricante con una escala de un nivel altísimo a competir con un pequeño fabricante que hace poco volumen, que tiene otro sistema de fabricación, pero sí le da trabajo a gente y sí hace un producto que le pone amor, cariño, calidad, es lógico que eso es insostenible”, analizó la diseñadora

“Es como que te tiren a la cancha con 100 leones, y no te den herramientas, ni forma de pelear contra eso. Es imposible. Te aplasta. El comercio se está llenando de productos que tampoco son calidad”, concluyó Cornú.