Ciclo lectivo 2026: Misiones garantiza el Boleto Estudiantil Gratuito

El Gobierno de Misiones anunció la apertura de la inscripción al Boleto Estudiantil Estatal Gratuito Misionero y garantizó su vigencia desde el inicio del ciclo lectivo 2026 para estudiantes de todos los niveles del sistema educativo provincial.

La medida alcanza a los niveles Inicial, Primario, Secundario, Modalidades, Superior y Universitario, y "forma parte de una política sostenida de acompañamiento a las familias misioneras y al acceso igualitario a la educación", se informó oficialmente.

Misiones: cuáles son los criterios para la obtención y presentación del certificado de apto físico escolar

Boleto Estudiantil Estatal Gratuito Misionero

¡Desde este lunes ya podés inscribirte al Boleto Estudiantil Misionero! Informo que garantizamos para el año 2026 el Boleto Estudiantil Misionero desde el inicio del ciclo lectivo para los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo provincial”, expresó el gobernador Hugo Passalacqua en sus redes sociales.

"El beneficio comenzará a regir desde el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidades; desde el 9 de marzo para el nivel Universitario; y desde el 30 de marzo para el nivel Superior, asegurando cobertura escalonada y ordenada para todo el sistema educativo", señala un comunicado oficial.

Ciclo lectivo 2026: cuáles son las que se deben recibir al ingreso escolar

Renovación automática

El mandatario provincial precisó que se dispuso la renovación automática de las tarjetas magnéticas inteligentes y de todo medio electrónico utilizado para acceder al servicio de transporte público de pasajeros, con vigencia hasta el 17 de abril de 2026. Esta renovación automática alcanza exclusivamente a los estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidades.

Sin embargo, para mantener el beneficio, los estudiantes de esos niveles deberán realizar el trámite de inscripción y presentar la constancia correspondiente ante la empresa prestataria desde este lunes 9 de febrero y hasta el 17 de abril de 2026, sin perjuicio de poder efectuar el trámite durante todo el año.

Los estudiantes de los niveles Superior y Universitario deberán realizar la inscripción y la posterior presentación de la constancia ante la empresa prestataria, trámite que podrá realizarse durante todo el año, conforme a los requisitos establecidos, concluye el documento.