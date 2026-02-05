Misiones: cuáles son los criterios para la obtención y presentación del certificado de apto físico escolar

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones y el Ministerio de Salud Pública de Misiones recordaron a las familias la vigencia del Decreto Provincial 269/19, en el marco de la Ley Provincial XVII N.º 63, que establece los criterios para la obtención y presentación del certificado de apto físico escolar.

Certificado escolar

El certificado de apto físico médico y odontológico debe presentarse durante el mes del cumpleaños del estudiante, en los niveles inicial, primario y secundario.

Además se aclaró que la no presentación del certificado al inicio del ciclo lectivo no debe condicionar ni impedir el cursado escolar, garantizando plenamente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.

El documento tiene una validez de un año y solo requerirá estudios complementarios —como electrocardiogramas, radiografías u otros— cuando el profesional de la salud lo considere necesario.

"Organizar los controles de salud"

"Esta modalidad busca organizar los controles de salud a lo largo del año, evitando la concurrencia masiva a hospitales y centros sanitarios, la saturación de turnos y las largas esperas, además de prevenir que el trámite se convierta en una mera formalidad administrativa", señala un documento oficial.

"Desde ambos organismos remarcaron que el apto físico no debe entenderse como un requisito burocrático, sino como una oportunidad para realizar un chequeo integral que permita detectar a tiempo posibles dificultades y acompañar el crecimiento saludable de cada estudiante", enfatiza el comunicado.

"Se invita a las familias a planificar con anticipación la consulta médica y odontológica, aprovechando el mes del cumpleaños como una referencia simple y ordenada. Esta medida facilita la organización familiar y contribuye a un sistema de salud más accesible para toda la comunidad", finaliza el texto.

