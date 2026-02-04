Entradas a $0 en Cataratas del Iguazú: detectan fraudes en la venta de tickets y crece la preocupación nacional

La comercialización de entradas en los Parques Nacionales volvió a quedar bajo la lupa tras detectarse graves irregularidades en el sistema de venta online del Parque Nacional Iguazú, uno de los principales destinos turísticos de la Argentina. Una auditoría interna confirmó que durante años fue posible adquirir tickets a valor cero mediante maniobras fraudulentas, aprovechando debilidades técnicas del sistema informático oficial.

El informe detectó un uso indebido del sistema por parte de personal interno en connivencia con terceros, lo que permitió la emisión de entradas exentas de pago sin controles efectivos. El escándalo, que ya generó denuncias formales, encendió alertas en todo el sistema de áreas protegidas, ya que la misma plataforma se utiliza en otros parques nacionales.

Un sistema vulnerable y sin controles

El sistema de venta y control de accesos de Parques Nacionales funciona a través del Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Acceso (S.E.T.E.C.A.), una plataforma que depende exclusivamente de la Administración de Parques Nacionales.

Pese a las advertencias reiteradas sobre sus fallas estructurales y la ausencia de validaciones básicas, el sistema continuó operativo durante años sin actualizaciones sustanciales. La auditoría reveló que era posible cargar correos electrónicos inexistentes, DNI genéricos como “000000000” y números telefónicos inválidos, sin que se activara ningún control automático.

“Durante años, el sistema permitió obtener entradas exentas de pago a través de Internet sin controles rigurosos”, advirtieron fuentes vinculadas a la investigación.

El foco en los tickets exentos

Uno de los puntos más sensibles fue la opción de entradas bonificadas a $0, destinadas originalmente a jubilados, residentes locales y otros grupos con beneficios. Aunque la exención está prevista por normativa, la falta de controles permitió su uso irregular y sistemático.

Entre las fallas detectadas se destacan:

Compra de entradas exentas sin verificación posterior .

. Carga de datos personales falsos o incompletos .

. Ausencia de validación de identidad y trazabilidad del usuario.

Estas deficiencias dejaron al descubierto la inexistencia de reglas mínimas de integridad de datos y de autenticación en un sistema clave para la recaudación turística nacional. “Se trata de una estafa silenciosa, sostenida en el tiempo por un sistema obsoleto”, señalaron fuentes técnicas consultadas.

Reacción tardía y cambios parciales

La maniobra salió a la luz tras una auditoría realizada por la concesionaria Iguazú Argentina S.A., iniciada en junio de 2025. Recién después de presentada la denuncia formal, Parques Nacionales eliminó del sistema online la opción de compra de tickets exentos para Cataratas del Iguazú. Sin embargo, en otros parques nacionales —como Los Glaciares— estas opciones continúan activas, lo que vuelve a poner en duda la seguridad y coherencia del sistema a nivel nacional. Tras el escándalo, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú dispuso que todas las entradas bonificadas solo puedan obtenerse de forma presencial en el acceso al Área Cataratas.

Jubilados, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas, niños menores de seis años y residentes deberán presentar documentación respaldatoria en boletería, eliminando así la posibilidad de acceder al beneficio por vía digital. “La decisión busca cerrar una puerta que durante años estuvo abierta al fraude”, indicaron desde el parque.

La gravedad del caso radica en que S.E.T.E.C.A. es utilizado en todo el sistema de Parques Nacionales, lo que abre interrogantes sobre posibles irregularidades en otros destinos turísticos del país. La demora en la modernización del sistema —recién licitado formalmente en 2025— expuso una vulnerabilidad crítica en uno de los principales activos turísticos de la Argentina.