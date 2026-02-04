Recapturaron a un prófugo de Chaco que violó la prisión domiciliaria y se escondía dentro de un freezer en una chanchería

Un insólito y tenso operativo policial permitió la recaptura de un evadido con prisión domiciliaria en Quitilipi, luego de que fuera localizado oculto dentro de un freezer en una chanchería ubicada en la zona del barrio Parque Industrial.

El procedimiento fue concretado este miércoles por la mañana por personal de la División Cuerpo de Operaciones Motorizada (COM), dependiente de la Supervisión Zona VIII Interior, tras recibir información sobre el paradero del sospechoso.

Denuncia anónima y operativo cerrojo para capturar al prófugo

Según fuentes policiales, alrededor de la 1 de la madrugada un vecino, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, alertó a los efectivos sobre la presencia de Víctor Manuel Romero, alias “Chino” o “Lobo”, quien se encontraba prófugo de la Justicia tras violar el beneficio de prisión domiciliaria.

De inmediato, se conformó un grupo de trabajo que desplegó un operativo cerrojo en una zona de monte cercana al basural, donde el sospechoso presuntamente se ocultaba.

Durante el rastrillaje, los agentes rodearon una chanchería y detectaron un rancho precario en el interior del predio. Al inspeccionar el lugar, los uniformados observaron movimientos sospechosos dentro de la vivienda improvisada.

Se escondió dentro de un freezer para evitar ser detenido

Siempre de acuerdo a la versión policial, cuando los efectivos lograron visualizar el interior del rancho, observaron que el sospechoso se levantó de una cama improvisada y se introdujo dentro de un freezer, intentando ocultarse para evitar ser descubierto.

Ante esa situación, los agentes tomaron los recaudos necesarios y procedieron a abrir el electrodoméstico, logrando la aprehensión del prófugo, quien fue reducido sin que se registraran incidentes.

Orden judicial y antecedentes de la evasión

Tras la detención, se estableció comunicación con el Juzgado de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña, desde donde se dispuso la detención inmediata de Romero, de 36 años, por incumplir las condiciones del arresto domiciliario.

De acuerdo a la información oficial, el hombre debía permanecer en un domicilio del barrio Mataderos de Quitilipi, pero el pasado 29 de enero habría abandonado el lugar para viajar a la provincia de Corrientes junto a familiares, lo que motivó su declaración como prófugo.

Una vez concretada la recaptura, el sujeto fue trasladado bajo custodia policial y quedó nuevamente a disposición del magistrado interviniente, mientras se evalúan las medidas judiciales correspondientes ante la violación del beneficio otorgado.

Las autoridades policiales informaron que continúan las actuaciones para documentar el procedimiento y ampliar detalles sobre las circunstancias en las que el detenido permaneció oculto durante los días en que estuvo evadido.