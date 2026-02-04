La docente chaqueña Gloria Cisneros ya está en Dubái para el Global Teacher Prize

La docente chaqueña Gloria Argentina Cisneros ya se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde participa de la instancia final del Global Teacher Prize 2026, considerado uno de los galardones más importantes a nivel mundial en el ámbito educativo. La maestra rural, que trabaja en una escuela del Impenetrable chaqueño, fue elegida entre miles de postulaciones internacionales y buscará quedarse con el premio mayor, que asciende a un millón de dólares.

Una docente rural entre las mejores del mundo

Cisneros ejerce su labor en la Escuela de Educación Primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en el paraje La Sara, en jurisdicción de Taco Pozo. Allí cumple múltiples funciones: dirige la institución, dicta clases y participa activamente en el acompañamiento social de las familias rurales.

Su historia educativa logró trascender fronteras luego de ser seleccionada entre más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países, posicionándose entre los diez educadores finalistas del certamen internacional que impulsa la Fundación Varkey con el respaldo de organismos educativos globales.

La docente expresó en distintas oportunidades que esta distinción permite visibilizar la realidad de la educación rural y el trabajo comunitario que se desarrolla en zonas alejadas de los centros urbanos.

Una escuela en el corazón del Impenetrable

Desde hace casi una década, Cisneros sostiene el funcionamiento de la escuela rural con una matrícula reducida, compuesta por estudiantes de distintos grados que reciben formación en un mismo espacio pedagógico.

Para llegar a la institución, la maestra recorre extensos caminos rurales en motocicleta, un trayecto que demanda varias horas de viaje. Durante la semana reside en el establecimiento educativo, donde además de enseñar se encarga de tareas administrativas, mantenimiento del edificio escolar y acompañamiento permanente de los alumnos.

En ese contexto, impulsó proyectos educativos que integran alfabetización temprana, clubes de lectura, actividades deportivas y programas de inclusión tecnológica, transformando la escuela en un espacio comunitario de referencia para los parajes rurales cercanos.

Innovación educativa y proyectos comunitarios

Entre las iniciativas más destacadas, la docente promovió la incorporación de paneles solares que permitieron dotar a la institución de energía eléctrica, facilitando el acceso a conectividad e internet. Esa herramienta abrió la posibilidad de incorporar recursos digitales y nuevas metodologías de aprendizaje para los estudiantes.

Además, impulsó bibliotecas familiares, becas educativas y programas de acompañamiento integral para garantizar la permanencia escolar de los niños en contextos de vulnerabilidad social.

Un reconocimiento internacional con impacto social

El Global Teacher Prize distingue a docentes que generan transformaciones educativas y sociales en sus comunidades. En caso de resultar ganadora, Cisneros manifestó su intención de destinar el premio a proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los estudiantes del Impenetrable.

Entre sus objetivos, plantea avanzar en el acceso al agua potable en el paraje y desarrollar espacios de residencia estudiantil que permitan a los jóvenes continuar sus estudios secundarios y superiores.La presencia de la docente en la final del certamen internacional fue celebrada por autoridades educativas provinciales y por la comunidad escolar, que destacan su compromiso con la enseñanza en contextos rurales.

El resultado del Global Teacher Prize 2026 será anunciado durante el World Governments Summit que se desarrolla en Dubái, donde Cisneros representa no solo al Chaco, sino también a la Argentina en uno de los escenarios educativos más relevantes del mundo.