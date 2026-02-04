Juan Pablo Valdés en Casa Rosada: cumbre con Adorni y Santilli para negociar deudas y las leyes de Milei

En el inicio de una semana determinante para la relación entre las provincias y el Ejecutivo nacional, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires con una nutrida agenda política. El mandatario correntino fue recibido en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro que buscó aceitar la articulación legislativa de cara a las sesiones extraordinarias.

Acompañado por su ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, Valdés ratificó su voluntad de "avanzar en una agenda común" que beneficie a la provincia. "Más gestión, más articulación y más oportunidades para Corrientes", expresó el gobernador a través de sus redes sociales tras la reunión, que se dio en un clima de hermetismo pero con señales de sintonía política.

El paquete de reformas en el centro de la escena

Desde la Jefatura de Gabinete informaron que el cónclave se inscribe en la "agenda federal" que la administración de Javier Milei intenta consolidar con los gobernadores dialoguistas. El punto principal fue el análisis del paquete de reformas que el oficialismo pretende aprobar en el Congreso en el corto plazo.

Para el Gobierno nacional, el apoyo de mandatarios como Valdés es vital para garantizar la gobernabilidad y el éxito de las leyes en un Congreso fragmentado. Por su parte, el gobernador correntino busca asegurar que las reformas no afecten los intereses productivos de su provincia, especialmente en sectores sensibles como el foresto-industrial y el textil.

Tierras por deuda: la propuesta de Valdés

Más allá de la política legislativa, Valdés puso sobre la mesa un reclamo histórico y económico: la deuda de $37.000 millones que la Nación mantiene con Corrientes por el Consenso Fiscal. Ante la recurrente frase oficial de "no hay plata", el correntino llevó una alternativa técnica: la transferencia de bienes inmuebles.

Gira oficial: el plan de Juan Pablo Valdés para cobrarle a Milei con terrenos nacionales

"Entendemos que el Estado tiene tierras en desuso que puede ocupar como bienes de cambio", había adelantado el gobernador. La propuesta apunta específicamente a la cesión del predio del ex Regimiento y el área del Puerto, activos estratégicos para el desarrollo urbanístico y logístico de la capital correntina. Con esta maniobra, Valdés busca capitalizar la acreencia provincial sin presionar las exhaustas arcas del Tesoro Nacional.