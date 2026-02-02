Gira oficial: el plan de Juan Pablo Valdés para cobrarle a Milei con terrenos nacionales

En un escenario de máxima tensión por los recursos federales, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezará esta semana una misión política a Buenos Aires con un objetivo central: defender el interés de los correntinos frente al ajuste nacional.

Diego Santilli en Corrientes: cumbre con Valdés por la reforma laboral y acuerdo por tierras nacionales

La gira, que contará con la presencia de varios ministros para agilizar resoluciones técnicas, culminará el próximo lunes con una audiencia crucial ante el titular de Economía, Luis Caputo.

"Vamos con muchas expectativas. Entendemos que para sacar adelante la Argentina tenemos que concentrarnos en que le vaya bien a Corrientes", sostuvo el mandatario antes de partir. La hoja de ruta de Valdés incluye desde la compensación de la caja previsional hasta un planteo firme por la crisis de la industria textil, golpeada por la apertura comercial de la era Milei.

Tierras en desuso como moneda de cambio

El primer punto de la agenda será este miércoles con el ministro del Interior, Diego Santilli. Valdés busca avanzar en la transferencia de inmuebles nacionales como el ex Regimiento y el Puerto para saldar parte de la deuda que Nación mantiene con la provincia. Según precisó el gobernador, solo por consenso fiscal la deuda asciende a $37.000.000, una cifra que el Gobierno nacional no está en condiciones de girar en efectivo.

"Dinero no hay, por eso entendemos que el Estado tiene tierras en desuso que puede ocupar como bienes de cambio", explicó Valdés a radio Dos.

Respecto a la capacidad de resolución de Santilli, el mandatario fue pragmático: "Si él no tiene la capacidad resolutiva, nosotros tenemos que avanzar hacia encontrar a la persona que sí lo tenga".

El factor Caputo y el drama de Alal

El cierre de la textil Emilio Alal en Goya, que dejó a 260 familias en la calle, será el eje de la reunión del lunes 9 con Luis Caputo. Valdés llevará al Palacio de Hacienda la preocupación por la apertura de importaciones, variable macroeconómica que considera determinante en el desplome del sector manufacturero local.

El gobernador buscará contrastar la política nacional con el modelo correntino: "Le vamos a contar que en Corrientes cobramos cero impuestos a la industria y que las tasas municipales son escasas o nulas. Nosotros apoyamos la construcción de empresas, pero las variables nacionales nos están afectando enormemente", disparó, marcando una sutil diferencia con el discurso libertario sobre la presión fiscal.

"Un golpe al desarrollo": qué dijo FECORR tras el cierre definitivo de la textil Alal en Goya

Diálogo con Milei: "Tengo su celular"

A pesar de los reclamos, Valdés evitó romper puentes con la Casa Rosada. Aseguró mantener un diálogo "correcto y de mucho respeto" con Javier Milei, confirmando que posee el contacto directo del Presidente.

"Si le interesa la opinión del gobernador de Corrientes, siempre estoy disponible para charlar", concluyó, dejando la puerta abierta a una cumbre privada si las gestiones con los ministros no arrojan los resultados esperados.