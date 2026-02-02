Misiones: la Provincia prorrogó los plazos de adhesión a la moratoria del IPA

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó la prórroga del plazo general de adhesión a la moratoria del Impuesto Provincial Automotor (IPA), que ahora se extenderá hasta el 30 de abril de 2026.



La medida, que alcanza a contribuyentes con deudas acumuladas hasta el año 2025, mantiene las condiciones y beneficios originalmente previstos en el régimen.



Además se extendieron las fechas límites de adhesión correspondientes a los distintos tramos del plan de regularización. El primer tramo, que contempla los mayores beneficios, tenía vencimiento previsto para el 31 de enero y fue prorrogado hasta el 28 de febrero.

IPA

El esquema contempla quitas de intereses y multas, con porcentajes diferenciados según la fecha de adhesión.



Hasta el 28 de febrero de 2026, la adhesión permite la condonación del 100% de intereses y multas. Para quienes se incorporen hasta el 31 de marzo de 2026, la quita alcanza hasta el 60%. En tanto, el último tramo, con vencimiento el 30 de abril de 2026, contempla una condonación de hasta el 50%.



“Desde el Gobierno provincial se indicó que la medida se enmarca en una política tributaria orientada al alivio fiscal, al cumplimiento voluntario y a la previsibilidad. El esquema apunta a facilitar la regularización sin afectar la economía familiar”, señala un comunicado oficial.

Cómo hacerlo

La adhesión a la moratoria puede realizarse de manera completamente online a través del sitio web de la Agencia Tributaria Misiones, www.atmisiones.gob.ar. Con clave fiscal nivel 2, los contribuyentes deben ingresar a la sección Planes de Pago y seleccionar la opción Suscripción de Planes de IPA. Allí pueden elegir la modalidad que se ajuste a su situación fiscal.



Los pagos pueden efectuarse mediante los medios habilitados por la Agencia Tributaria Misiones o, según corresponda, a través del municipio donde esté radicado el vehículo.



Para consultas, la ATM dispone de atención online mediante el correo electrónico [email protected], mensajes directos en Instagram y Facebook, y atención telefónica al 0810-444-5505. También se recomienda comunicarse con el municipio correspondiente ante dudas específicas.