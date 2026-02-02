Hotelería y turismo: el primer trabajo de muchos argentinos que vuelve a abrir oportunidades

Para miles de argentinos, la hotelería y el turismo fueron —y siguen siendo— el primer contacto con el mundo del trabajo. Recepciones de hotel, salones gastronómicos, cocinas y áreas de limpieza funcionaron durante décadas como espacios de aprendizaje inicial, especialmente para jóvenes que buscan experiencia laboral, independencia económica y una primera inserción formal.

Tras años complejos marcados por la pandemia y la caída del consumo, el sector empieza a mostrar señales de recuperación. Su carácter estacional, sumado a la reactivación progresiva del turismo interno, vuelve a posicionarlo como uno de los principales generadores de empleo. En ese escenario, la contratación eventual se consolida como una herramienta central tanto para empresas como para trabajadores.

Una puerta de entrada al empleo formal

El trabajo eventual en hotelería y gastronomía permite responder a picos de demanda, pero también ofrece algo clave para quienes recién comienzan: empleo registrado, aportes, cobertura médica y capacitación. A diferencia de la informalidad, estas modalidades permiten construir un recorrido laboral con respaldo legal y experiencia comprobable. En el sector, la práctica y la vocación de servicio pesan tanto como la formación previa. Por eso, muchos perfiles jóvenes encuentran en estos puestos una oportunidad concreta para aprender, sumar referencias y proyectar crecimiento dentro o fuera del rubro.

Desde Adecco, una de las principales consultoras de recursos humanos del país, destacan que la contratación eventual volvió a ganar protagonismo. “La hotelería y el turismo siempre fueron grandes formadores de talento. Hoy, la contratación eventual permite que más personas den sus primeros pasos de manera formal, con beneficios y posibilidades reales de crecimiento”, señaló Paula Navarro, gerente de la División Hoteles, Turismo y Eventos de Adecco.

Qué demandan hoy las empresas del sector

Las empresas priorizan disponibilidad horaria, actitud de servicio, capacidad de adaptación y trabajo en equipo, en un contexto donde la estacionalidad y los ritmos intensos son parte del día a día. La flexibilidad aparece como un valor clave, tanto para cubrir eventos, temporadas altas o reemplazos, como para acompañar trayectorias laborales diversas.

Con un escenario de recuperación gradual del turismo, se espera que durante las próximas temporadas crezca la demanda de personal eventual. Para muchos trabajadores, estos puestos representan volver al mercado laboral, reinsertarse tras un parate o iniciar una carrera que luego se consolide en empleos permanentes.

Desde el sector privado coinciden en que hotelería y turismo siguen siendo una escuela de trabajo. Un espacio donde se aprende haciendo, se construye disciplina laboral y se accede, muchas veces por primera vez, a un empleo formal que abre nuevas puertas.