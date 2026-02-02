“La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”: un juez interpela a Milei por la baja de la edad de punibilidad

La discusión sobre la baja de la edad de punibilidad volvió al centro de la agenda política con una carta abierta al presidente Javier Milei que sacudió el debate público. El autor es Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, quien decidió intervenir desde su experiencia concreta en los tribunales, lejos de consignas partidarias y con un fuerte tono institucional.

“Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos”, advierte Morabito al comienzo del texto. No habla de números ni de teorías, sino de adolescentes que llegan a la Justicia “cansados, rotos, sin esperanza”, después de trayectorias marcadas por la violencia familiar, la expulsión escolar, el consumo problemático y el abandono estatal.

El magistrado aclara que su posición no busca justificar delitos ni minimizar el dolor de las víctimas. Por el contrario, subraya que ese sufrimiento “merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado”. Pero marca un punto crítico: “Cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde”.

Historias de abandono acumulado

Desde el fuero penal juvenil, explica, no se ven “enemigos”, sino historias de abandono acumulado. “Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo”, señala, y cuestiona que frente a ese fracaso previo la única respuesta que se proponga sea “más pena, más encierro, más dolor”.

Morabito es categórico al analizar el alcance real del derecho penal: “El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”. En esa línea, sostiene que bajar la edad de punibilidad puede generar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro ni reduce la violencia. “Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia”, advierte.

El juez insiste en que proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra. Y define una idea central que atraviesa toda la carta: “Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional”. Para Morabito, la única política de seguridad sostenible es la que interviene antes: acompañar, sostener y estar presentes cuando todavía hay algo para salvar.

Hacia el cierre, el magistrado remarca que escribe “no desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor”. Y deja una frase que sintetiza su postura frente al debate impulsado por el Gobierno: “La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano”.