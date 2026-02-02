Yerba mate: advierten una caída en la calidad tras la desregulación del sector

La desregulación del mercado yerbatero comenzó a mostrar efectos negativos en Misiones, principal provincia productora de yerba mate, donde referentes políticos y del sector advierten una caída en la calidad del producto y un escenario de creciente incertidumbre para toda la cadena. Así lo planteó el diputado provincial Juan José Szychowski, expresidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), quien analizó en Misionesonline el impacto de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y reclamó que la Justicia avance con los amparos presentados para que el organismo recupere sus facultades de control y regulación.

Durante una convocatoria en la Legislatura misionera, Szychowski remarcó que el panorama actual contrasta con la situación previa a la desregulación. Según recordó, en 2023 la economía yerbatera mostraba precios favorables, récords de ventas en el mercado interno y buenos resultados en exportaciones, con una cadena que funcionaba de manera equilibrada. “Luego de las políticas que desregularon el INYM, esta economía regional empezó a tener problemas”, advirtió.

Un mercado “imperfecto” que requiere regulación

El legislador sostuvo que, si bien existe un consenso amplio sobre la necesidad de un Estado eficiente y con menor intervención, la yerba mate constituye un mercado imperfecto que requiere reglas claras para evitar distorsiones. En ese sentido, señaló que el rol del INYM era clave para dotar de racionalidad y previsibilidad a la actividad, en beneficio de productores, industriales y consumidores.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la calidad del producto que hoy llega a las góndolas. Szychowski alertó que la yerba se comercializa a precios muy bajos y con estándares que comienzan a ponerse en duda. En ese marco, destacó que el instituto cumplía una función central en el control de calidad, asegurando el cumplimiento del Código Alimentario Argentino y promoviendo una competencia basada en mejoras de envase, diseño y posicionamiento de marca.

Riesgos para el consumo y las exportaciones

Según el ex titular del INYM, la pérdida de controles no solo afecta al mercado interno, sino que también puede comprometer el posicionamiento internacional del producto. La yerba mate argentina, recordó, se había consolidado en el exterior por sus altos estándares de calidad, en comparación con la producción de países vecinos como Brasil o Paraguay.

“La falta de control es peligrosa hacia el futuro”, señaló, al advertir que podría derivar en la pérdida de consumidores y en un retroceso de las exportaciones. En ese sentido, remarcó que el reconocimiento internacional de la yerba argentina fue el resultado de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, hoy debilitado por la desregulación.

Expectativa por definiciones judiciales

Finalmente, Szychowski expresó su expectativa de que las instancias judiciales avancen y permitan restituir las funciones del INYM. Consideró que la notificación de los amparos es clave para normalizar el funcionamiento del organismo y recomponer un esquema de regulación y control que proteja la calidad del producto y la sustentabilidad de la actividad.