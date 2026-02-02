¿Bajaron los precios de los celulares tras la eliminación de aranceles?

La eliminación del arancel del 8% a los celulares importados, dispuesta el 15 de enero, tuvo un impacto limitado y heterogéneo en los precios internos durante el primer mes del año. Según un informe elaborado por Fundación ECOSUR junto a la Bolsa de Comercio de Córdoba, el precio promedio de los celulares relevados bajó 2,1% en pesos entre la primera y la última semana de enero, una caída menor a la esperada a partir del cambio tributario

El estudio se basó en un relevamiento de 320 productos en Mercado Libre, considerando precios con descuento efectivamente pagados por los consumidores. A pesar de la baja promedio, el informe advierte que la reducción no fue generalizada: 92 modelos bajaron, 108 subieron y 118 no registraron cambios en el período analizado.

Un impacto dispar según gamas y marcas

Al desagregar por segmento, los datos muestran comportamientos diferenciados. Los celulares de gama baja registraron una caída promedio del 2,6%, mientras que los de gama alta bajaron 0,8%. En contraste, los equipos de gama media mostraron un aumento promedio del 1,3%, en un contexto de estabilidad del tipo de cambio oficial y sin variaciones relevantes en los precios internacionales.

Por marca, el mayor descenso se observó en Apple, con una baja del 6,5%, seguida por Samsung (-3,0%) y Motorola (-1,6%). En sentido inverso, Xiaomi fue la marca con mayor suba promedio, del 4,2%.

Una baja menor a la esperada

El informe señala que, en ausencia de otros factores, la eliminación del arancel debería haber implicado una reducción cercana al 7% en los precios de los celulares importados, tanto en dólares como en pesos, con tipo de cambio estable. El recorte observado hasta ahora, del 2,1%, sugiere un traslado parcial de la medida.

Entre las posibles explicaciones, se menciona que parte del ajuste inicial pudo haberse concentrado en los productos importados, mientras que los fabricados localmente aún no habrían reflejado el cambio. También se señala que una porción del stock vendido en enero fue adquirida cuando los aranceles aún estaban vigentes, lo que habría demorado el impacto en los precios finales.

Menor carga tributaria, efecto gradual

La eliminación del arancel en enero se suma a cambios impositivos previos. En mayo de 2025, el arancel había bajado del 16% al 8%, y el impuesto interno se redujo del 19,5% al 9,5% para los celulares importados, mientras que pasó al 0% para los producidos en Tierra del Fuego. Como resultado, la carga tributaria nacional sobre los celulares pasó de representar cerca del 42% del precio final a comienzos de 2025, a alrededor del 29% en la actualidad. Aun así, el informe remarca que el traslado pleno de esta reducción a los precios puede ser gradual, condicionado por factores comerciales y de stock.

El estudio consideró cuatro marcas representativas —Apple, Motorola, Samsung y Xiaomi— y clasificó los modelos en gama baja, media y alta según su precio a diciembre de 2025. Los relevamientos se realizaron el 5 y el 26 de enero, permitiendo comparar precios antes y después de la eliminación arancelaria.