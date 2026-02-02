Riesgo extremo de incendios en Corrientes: despliegan 1.200 bomberos y aviones hidrantes

La provincia ingresó en una fase crítica de vulnerabilidad ambiental. Una nueva ola de calor, caracterizada por la ausencia total de precipitaciones y vientos persistentes, ha llevado los índices de riesgo de incendios a niveles de alerta naranja y roja.

Gira oficial: el plan de Juan Pablo Valdés para cobrarle a Milei con terrenos nacionales

Ante este panorama, el Gobierno provincial ratificó la prohibición absoluta del uso del fuego en todo el territorio para evitar catástrofes forestales.

Según la Dirección de Recursos Forestales, los indicadores de peligro se mantienen en rangos "muy altos o extremos", lo que anula cualquier margen para realizar quemas controladas o tareas de limpieza con fuego.

Despliegue operativo: 1.200 efectivos en alerta permanente

Para hacer frente a la posible aparición de focos ígneos, el Comando Operativo de Emergencias (COE) dispuso un monitoreo de 24 horas. Bruno Lovinson, director de Defensa Civil, detalló que el sistema de respuesta cuenta con más de 60 asociaciones de bomberos voluntarios y la Dirección General de Lucha contra el Fuego de la Policía, sumando un cuerpo de 1.200 hombres y mujeres listos para el combate.

"Estamos preparados con 13 asentamientos de equipos distribuidos estratégicamente", señaló Lovinson. La inversión en infraestructura ha sido clave: la provincia cuenta actualmente con una flota de 80 vehículos 4x4, 25 camiones cero kilómetro y otros 23 móviles pesados adquiridos en Europa, además de 125 camionetas equipadas con kits de ataque rápido.

Medios aéreos y logística público-privada

En cuanto al combate aéreo, Corrientes ya tiene operativos dos aviones contratados, que se suman a una aeronave del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con base en Mercedes.

El sistema se complementa con una red de pistas público-privadas distribuidas en puntos clave de la provincia, diseñadas para que el proceso de carga y descarga de agua de los aviones hidrantes sea lo más ágil posible.

Boom turístico en el Iberá: duplicó sus visitas en una década y ya recibe 60 mil personas al año

Lovinson destacó que, a pesar de la crisis económica nacional, la provincia continúa adquiriendo equipamiento. Para dimensionar el esfuerzo fiscal, el funcionario estimó que el equipo de protección completo para un solo bombero tiene un costo de entre 7 y 10 millones de pesos.

Desde el Gobierno insistieron en la responsabilidad ciudadana, recordando que cualquier indicio de columna de humo debe ser reportado de inmediato, ya que las condiciones actuales de baja humedad y altas temperaturas facilitan que un foco pequeño se transforme en un incendio incontrolable en cuestión de minutos.