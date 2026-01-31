Perú aprobó la extradición de 'Pequeño J', el narco acusado del terrible triple crimen de Varela

El gobierno del Perú anunció que se aprobó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, el joven narcotraficante conocido como “Pequeño J”, que ganó feroz notoriedad por ser el principal acusado del terrible triple crimen de Florencio Varela. Esa medida peruana quedó formalizada con la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente peruano José Enrique Jerí Oré y publicada el 30 de enero en Lima.

Una vez que se cumplan los trámites formales que faltan, Valverde Victoriano será entonces trasladado a nuestro país, donde será juzgado por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). El delito por el que se lo acusa es impactante, y si lo encuentran culpable es posible que termine en prisión perpetua: “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.

Las tres jóvenes torturadas y asesinadas en Florencio Varela. Un caso que cnomovió al país por su salvajismo.

La ley en el vecino país establece que, antes de entregarlo, las autoridades peruanas deben chequear que “Pequeño J” no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en su país de nacimiento; si hay alguna causa abierta, se aplazará la extradición.

Por otra parte, el Estado argentino debe dar garantías de que se le reconocerá a Victoriano el tiempo detenido que demandó el trámite de extradición en Perú. Esta resolución lleva además del presidente, las firmas de Walter Eleodoro Martínez Laura, l Ministro de Justicia, y del Canciller, Hugo Claudio De Zela Martínez.

El DNI que se conoció de Pequeño J

El relato del triple crimen de Florencio Varela

Celeste Magalí González Guerrero, una de las nueve personas detenidas por el triple femicidio en Florencio Varela, hizo, en octubre de 2025, un extenso relato ante la Justicia de lo que supuestamente ocurrió. A este texto tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La mujer comenzó contando que “‘Pequeño J’ (al que también se refiere como Julio) “llamó por teléfono a mi celular porque Miguel (Ángel Villanueva) usaba mi celular, él no tenía teléfono. Le dijo si el viernes podía ir a mi casa porque capaz iba con una amiga. Llega el viernes y Julio me llama para que le abra el portón, yo abro, entra una camioneta Chevrolet color blanca, y descienden las tres chicas y tres masculinos más, entre esos masculino estaba Julio, que me ayudó a cerrar el portón”.

Y agregó: “Ahí me dan plata, mil dólares, me lo da el tío de Julio a quien le dicen ‘el duro’ (Sotacuro). No sé cómo se llama, solo sé que es el tío de Julio. Es morocho, robusto, de la misma altura que Julio, pelo corto oscuro, de aproximadamente 30 o 40 años (era el más grande), llevaba ropa deportiva color celeste, de nacionalidad peruana”.

Todos los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela

Guerrero afirmó que las tres jóvenes “bajaron sonrientes” del vehículo y “las veía como engañadas que venían a una fiesta”. La mujer remarcó que “Pequeño J” no le dio los nombres de las víctimas, pero “sé que a las chicas que llevó a mi casa las conocía de antes porque dijo que eran amigas y que no podían ir a su departamento porque estaba en remodelación”.

La mujer había visto, poco antes, cómo cavaban un pozo para enterrar los cadáveres: “Vi a Matías en cuero con una pala en la mano, pasé directo a abrir el garaje. En ese momento entra la Tracker y descienden las chicas y Julio junto a los dos masculinos”.

Según su relato, Villanueva “agarró un destornillador para clavárselo en el cuello a una de las chicas”, quien trató de escapar y, para detenerla, el hombre “fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

Lara Gutiérrez, la menor de las chicas asesinadas en Florencio Varela

De acuerdo a su testimonio, Sotacuro “está por encima” de Valverde Victoriano, mientras que Miguel “estaba por debajo”: “Hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego Morena y última Lara. Menciono que a la que le cortaron los dedos, estaban jodiendo con que uno de sus falanges se lo comió su perro ‘Pantera'”.

La mujer aseguró que el motivo del asesinato fue que “dos de las chicas le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro”. Por esa razón, las habrían engañado convocándolas para una supuesta fiesta, donde terminaron torturándolas, asesinándolas y enterrándolas en el patio.

