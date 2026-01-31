Más bombardeos de Israel sobre zonas de Gaza: el saldo inicial es de 28 muertos

En otro fin de semana extremadamente teñido de sangre, Israel bombardeó este sábado sectores de la Franja de Gaza, con un saldo inicial de al menos 28 muertos y un número indeterminado de heridos. Los ataques se produjeron pocas horas después que los militares isarelíes permitieran una reapertura parcial del crucial paso fronterizo de Rafah.

"Ya hemos encontrado 28 cadáveres, entre ellos niños, mujeres y un anciano", dijo la agencia de Defensa Civil, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, actualizando un balance anterior de 22 fallecidos.

Según detalló el organismo, "todavía quedan personas atrapadas en los escombros".

"Fueron atacados edificios de viviendas, tiendas de campaña y una comisaría de policía, lo que ha dado lugar a este desastre humanitario", incidió el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal.

Uno de los bombardeos impactó en Al Mawasi, una zona ubicada en el sur del territorio gazatí donde decenas de miles de desplazados subsisten en carpas improvisadas, constató un enviado especial de AFP. Hasta el momento no se informó cuántas víctimas fatales dejó ese ataque en particular.

El bombardeo a la comisaría provocó la muerte de siete personas, entre ellas efectivos policiales y civiles, según precisaron autoridades de la fuerza de seguridad local.

En un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la ofensiva se realizó como respuesta a un episodio ocurrido el viernes, cuando ocho combatientes palestinos emergieron de un túnel en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, una acción que —según la versión militar— constituyó una violación del acuerdo de tregua.

El ejército israelí señaló que "golpeó a cuatro mandos y a otros terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza".

Desde el movimiento islamista palestino, Hamás calificó los bombardeos de este sábado como un "crimen brutal".

La reapertura del paso de Rafah y las condiciones impuestas

Los hechos se produjeron a pocas horas de la apertura anunciada para este domingo del cruce fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, con el objetivo de habilitar un tránsito limitado y bajo estrictos controles.

Ese paso constituye el único punto de entrada y salida del enclave palestino hacia el exterior que no se encuentra bajo control directo de Israel.

El viernes, el COGAT, organismo dependiente del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, informó que el traslado de personas se realizará "en coordinación con Egipto", con autorización previa de seguridad israelí y "bajo supervisión" de una misión de la Unión Europea.

Dicha misión tendrá a su cargo los procedimientos de identificación y filtrado en el cruce de Rafah, mientras que el sistema de seguridad israelí completará el control en un corredor ubicado en una zona bajo su dominio.

El anuncio oficial de Israel no colmó las exigencias planteadas por Hamás, la ONU y una decena de países —entre ellos Francia y Reino Unido— que reclamaron el miércoles la habilitación "sin trabas" del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Israel "sigue violando gravemente el acuerdo de alto el fuego, con las restricciones de material médico, medicinas y equipamientos", dijo este sábado Munir al Barsh, director general del Ministerio de Salud gazatí.

La reapertura del cruce también contempló el ingreso de integrantes del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), órgano previsto para administrar el territorio durante una etapa transitoria, en el marco del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto armado.

Alto el fuego, acusaciones cruzadas y saldo de la guerra

Desde el 10 de octubre rige un alto el fuego de cumplimiento frágil, establecido bajo presión de Estados Unidos.

El esquema entró en enero en una segunda fase que prevé el desarme de Hamás, el retiro de tropas israelíes de nuevas áreas de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Tanto Israel como Hamás se acusaron mutuamente en reiteradas ocasiones de incumplir la tregua vigente desde octubre. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 500 personas murieron en ataques israelíes desde entonces.

Casi la totalidad de la población gazatí sufrió desplazamientos reiterados durante los dos años de conflicto. Cientos de miles de personas, sobre un total aproximado de dos millones de habitantes, viven actualmente en campamentos improvisados.

La guerra comenzó con el ataque sorpresivo de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, de acuerdo con un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Desde esa fecha, más de 71.000 palestinos murieron en el territorio costero como resultado de la ofensiva militar israelí en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza, una estadística que la ONU considera confiable.

