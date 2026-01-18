Argentina participará de la reconstrucción de la Franja de Gaza

En un movimiento que consolida el alineamiento estratégico con Washington, Javier Milei confirmó este sábado que la Argentina integrará el flamante Board of Peace (Junta de Paz). La Casa Blanca lo definió como una organización global impulsada por Donald Trump para intervenir en las zonas de conflicto más calientes del mundo. La prioridad inmediata será Gaza y el anuncio se concretó durante el mismo día de la cumbre de Asunción para la firma del acuerdo UE- Mercosur.

La invitación llegó a través de una carta formal firmada por el mandatario estadounidense, que el economista compartió en sus redes sociales calificándola como un “honor”. Según el texto oficial, la Argentina participará como Estado miembro fundador, lo que le otorga una silla dentro de una mesa en la que Trump quiere definir el futuro geopolítico de Medio Oriente.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, redactó el Presidente en X.

A esas palabras, le sumó que “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”. Este Board se presenta como una organización internacional de administración gubernamental de transición al comando de sus países miembros. Sus funciones principales incluyen intervenir en la gobernanza y seguridad; supervisar la estabilización de la Franja de Gaza; y la desmilitarización de las zonas de conflicto, fundamentalmente para que grupos como Hamas no vuelvan a tener capacidad operativa. Busca un esquema de reconstrucción de infraestructura, bajo un esquema financiero seguro.