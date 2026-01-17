Los 9 argentinos que forman parte de "lo peor de lo peor" de la lista negra del ICE en Estados Unidos

En el ultimo tiempo, se fortaleció el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargada de localizar extranjeros que violen leyes en Estados Unidos, siendo la que mas creció en el ultimo tiempo por recibir aumentos que la llevaron de un presupuesto de 8.000 dólares anuales a casi 30.000. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sorprendió con una nueva disposición. En diciembre de 2025 salió a la luz una página web llamada “Worst of the Worst” (lo peor de lo peor) en la que se muestra una galería de imágenes de los peores criminales extranjeros arrestados por el ICE. En ella figuran nueve argentinos.

Las políticas y medidas de control migratorio son en Estados Unidos una cuestión de suma relevancia. Mas aun bajo mandato de Donald Trump, quien siempre ha manifestado su intención de mantener el área controlada de cerca.

“Bajo el liderazgo de la Secretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y del ICE están cumpliendo la promesa del Presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, comenzando con los peores de los peores, incluidos los inmigrantes ilegales que ven aquí” indica la portada del sitio antes de mostrar la lista completa de inmigrantes de, prácticamente, todas partes del mundo, junto a sus fotos, delitos y Estado donde fueron detenidos.

Los argentinos de la lista negra

La lista de los peores está conformada, entre muchos otros, por nueve argentinos. En su mayoría los delitos de los que se los acusa son graves, pero existen casos de causas menores.

Vanesa Landaburu encabeza la lista y, aunque en la descripción de la pagina solo figura una acusación de robo y tenencia de arma en Las Vegas, su prontuario incluye otras tres causas que incluyen el robo de un vehículo, tenencia de herramientas para robos y mentirle a un oficial.

Joaquín Acosta habría agredido a un oficial de la policía, en Conroe por lo que recibió 2 años de prisión. A pesar de ello, es uno de los acusados menos grave, en comparación con los demás argentinos.

La foto de Marlene Santaella se vio en muchos medios, por formar parte de una banda que robaba comercios en Maine. Un empleado la habría denunciado junto con otros dos cómplices quienes, recibieron penas, pero no forman parte de los peores, según Estados Unidos. Habrían robado aproximadamente, US$32.000 en mercancía.

Otro caso sorprendente de figurar en esta lista es el de Juan Nasisi-Funes, quien tendría infracciones de transito y se lo acusa de obstrucción de investigación criminal en Indiana.

En cambio, Andrés Palmero tiene un historial de larga data en lo ilegal, que comenzó en 2015. En ese ano fue detenido por hurto menor, pero en otras ocasiones fue acusado de asalto, resistirse al arresto, contrabando, posesión de sustancias como cocaína, armas, entre otras faltas que lo llevaron once veces a encontrarse con la policía.

María Clara Iacucci fue detenida en 2023 en Florida por “agresión domestica por estrangulación” y posesión de equipamiento relacionado con drogas. Después de acceder a una fianza, volvió a ser capturada el mismo año por cargos similares.

Además de cargos menores como infracciones de tránsito, Marcos Ontivero figura como acusado de proxenetismo en Florida y fue deportado en el primer vuelo que llego al país con otros coterráneos.

En el mismo vuelo regresaron Carlos Tealdi, condenado por tenencia de pornografía infantil, y Nicolás Ortíz detenido por agresión y tenencia ilegal de armas.

Estas nueve personas se suman a una lista mucho más extensa de inmigrantes de otros países. Los deportados en 2025, suman un total de 622 mil por el gobierno de Trump, además de casi dos millones que decidieron “autodeportarse”.

