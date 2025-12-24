Donald Trump acelera la expulsión de migrantes ilegales. Luego de ofrecer un bono de 3.000 dólares para que, en estas navidades, los extranjeros sin documentación abandonen Estados Unidos, trascendió que busca convertir depósitos industriales en grandes centros de detención para deportación.

La información fue revelada por el diario norteamericano The Washington Post, que accedió a un borrador con el plan gubernamental y que anticipó que próximamente se hará público de forma oficial. El proyecto podría tener modificaciones pero aseguran que eso dependerá de la negociación con las empresas contratistas de detención.

De acuerdo a lo informado por el medio estadounidense, Trump proyecta readecuar depósitos fabriles para alojar a más de 80.000 migrantes detenidos. Los grandes galpones, que en principio serían siete, tendrían capacidad para albergar entre 5 mil y 10 mil personas, para ser preparadas para su deportación. Además habría otros más pequeños con capacidad para 1.500 migrantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump endurece su política exterior y reabre tensiones con América Latina y Europa

Los predios estarían ubicados en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri. El documento señala que las nuevas instalaciones "maximizarán la eficiencia, minimizarán los costos, acortarán los tiempos de procesamiento, limitarán las duraciones de la estadía, acelerarán el proceso de deportación y promoverán la seguridad, dignidad y respeto para todos bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)".

El mismo medio señaló que el ICE planea modificar las estructuras para incluir áreas de recepción, unidades de vivienda con duchas y baños, cocina, áreas de comedor, una unidad médica, áreas de recreación interior y exterior, una biblioteca legal y oficinas administrativas, según la solicitud. Algunas de las instalaciones incluirán alojamiento especial diseñado para familias bajo custodia.

A pesar de eso, los primeros testimonios recogidos desconfían de las condiciones de detención. Consultada por The Washington Post, la defensora del Proyecto Nacimiento de Inmigración Tania Wolf sostuvo que “es deshumanizante” y que “trata a las personas como ganado”.

Desde que comenzó su segunda gestión, Trump deportó a más de 579.000 migrantes, aseguró el oficial de fronteras estadounidense Tom Homan en X.

El cruce entre Clinton y Bukele por las deportaciones de EE.UU. a la cárcel salvadoreña

En un incisivo mensaje dirigido a Hillary Clinton, el presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió el martes la prisión que se convirtió en un elemento clave de las deportaciones desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, tras recibir críticas por presuntos abusos a los derechos humanos.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es una instalación de máxima seguridad elogiada por Bukele como parte de su política contra las pandillas en el país centroamericano. Sin embargo, allí también fueron alojados migrantes venezolanos deportados de EE.UU. en marzo.

Este lunes, Clinton calificó de "brutal" la prisión del Cecot en una publicación en redes sociales. "¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña", escribió la demócrata en su posteo en la que compartió también un video de 11 minutos del documental de PBS Frontline titulado: "Sobreviviendo al CECOT".

Bukele consigue la reelección indefinida y consolida su poder

La respuesta de Bukele llegó un día después, quien respondió con sarcasmo: "si están convencidos de que se está practicando la tortura en el CECOT, El Salvador está listo para cooperar plenamente" liberando a toda la población carcelaria a cualquier país dispuesto a recibirla.

"La única condición es sencilla: deben ser todos", remarcó Bukele en la publicación en redes sociales, precisando que se refiere a "todos los líderes pandilleros y todos los denominados presos políticos".

Varios deportados, posteriormente liberados, denuncian abusos reiterados en la instalación, denuncias respaldadas por organizaciones de derechos humanos.

La cadena estadounidense CBS News tenía previsto emitir el domingo una investigación sobre presuntos abusos en el Cecot en su programa emblemático "60 Minutes", pero esta fue retirada a última hora, lo que dio lugar a acusaciones de censura e injerencia política.

LM/DCQ