Nicolás Maduro celebró una cena navideña cantando, bailando y desafiando a Donald Trump

Mientras crece su enfrentamiento con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado por su esposa Cilia Flores eligió presentar el martes su versión particular de una cena navideña en la ciudad de Caracas bajo el lema “por la paz y la felicidad”, afirmando que “el imperialismo no puede” con su país.

El presidente estadounidense no descarta una guerra con Caracas

Luciendo una colorida bufanda al cuello, el líder chavista habló con los vecinos de la parroquia San Agustín, bailó, cantó y hasta se animó a tocar el timbal acompañado por un grupo musical. Además, adelantó que este fue el primero de una serie de encuentros que se realizarán en “todas las comunas” del país

Frente a las denuncias que lanzó Donald Trump en su contra, asegurando que se hizo rico gracias a su posición privilegiada en el gobierno, Maduro afirmó: “Yo no he sido ni seré jamás un magnate. Yo soy como ustedes: un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios”. La cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió todo lo ocurrido, mostrando al líder muy animado, invitando a los vecinos a comer y bailar.

Nicolás Maduro y su esposa con dos niñas en medio del festejo

Cerca de allí, también en Caracas, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, participó de otro encuentro navideño, donde aprovechó para cuestionar el bloqueo “total y completo” que anunció Estados Unidos la semana pasada contra los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela.

Nicolás Maduro hablando con vecinos en medio del festejo

Trump indicó que lo más “inteligente” sería que Maduro abandone el poder

Este lunes 22 de diciembre, tras ser consultado sobre si su gobierno busca derrocar a Nicolás Maduro, el presidente estadounidense contestó: “Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo. Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

En respuesta a estas declaraciones, el dirigente chavista afirmó: “Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?”.

Más presión a Maduro: EE.UU. interceptó otro petrolero que salía cargado desde Venezuela

Trump le exige a Venezuela la devolución de activos estadounidenses que supuestamente le robó, y afirma que Caracas gasta el dinero que obtiene del pétroleo en financiar “terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros”.

Estados Unidos también desplegó una poderosa flota naval en el Caribe y el Pacífico Central para destruir embarcaciones que, supuestamente, transportan drogas. Este lunes, un nuevo ataque del ejército norteamericano dejó un muerto, lo que aumentó a 105 el número de fallecidos en estas operaciones.

Horas antes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró a la cadena Fox que “no solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse”.

Trump acusa al líder chavista de encabezar el Cartel de los Soles, al que calificó como grupo “narcoterrorista”, y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares a cualquiera que brinde información que permita la captura del presidente venezolano.

