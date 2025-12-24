Corina Machado denunció amenazas de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, advirtió este miércoles que recibió información sobre “amenazas directas” y “sistemáticas” de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos, recluidos en la cárcel de El Rodeo.

Mediante su cuenta de X, la nobel de la Paz 2025 aseguró que estas amenazas son "emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado".

Nayib Bukele defiende su cárcel de máxima seguridad y rechaza todas las acusaciones de tortura

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y agregó: "Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal", manifestó la también exdiputada, quien hizo responsable al Gobierno venezolano de "cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas".

Por este motivo, Machado exige una “acción inmediata” de los organismos internacionales de derechos humanos, como la presencia de los mecanismos de protección y verificación para prevenir ejecuciones extrajudiciales.

Además, instó a los "Gobiernos democráticos y aliados", sin mencionar alguno, a "activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas".

Machado en Oslo

La ONG Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) informó que, de acuerdo con testimonios de familiares y presos políticos, los custodios de El Rodeo amenazaron a los detenidos con usarlos como “escudos humanos” en el caso "de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela".

"Es importante destacar que el uso sistemático del miedo y la intimidación como mecanismos de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad", puntualizó la ONG.

Ambas denuncias se presentan en un contexto de creciente tensión por la presencia naval de los Estados Unidos en el Caribe y el Pacifico Oriental. La política de seguridad, ordenada por Donald Trump, atacó más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico.

Nueva ley en el Parlamento de Venezuela

En consonancia, el Parlamento venezolano aprobó este martes una ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quien promueve o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de “piratería”. El proyecto fue aprobado por unanimidad por el partido del líder del régimen Nicolás Maduro, que tiene mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional.

Donald Trump renueva la arremetida contra programas nocturnos y cadenas de TV

La "ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales" se propuso poco después de la confiscación, el sábado, de un segundo carguero con crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

La nueva ley contempla que "toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años".

En este sentido, la norma fue pensada con el fin de ejercer presión a figuras políticas que se pronuncien a favor de la estrategia de Trump en el Caribe, como es el caso de Corina Machado.

BGD