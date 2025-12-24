El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, fue trasladado este miércoles a un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía programada durante las fiestas de Navidad, destinada a corregir dos hernias inguinales, bajo un estricto control judicial y un operativo especial de seguridad. A modo de excepción, se produjo tiempo después de que la Justicia modificara sus condiciones de detención.

Situación previa, Bolsonaro se encontraba alojado en una celda de aproximadamente 12 metros cuadrados, equipada con cama, mesa, televisor y aire acondicionado, tras haber sido trasladado por riesgo de fuga luego de dañar su tobillera electrónica mientras cumplía arresto domiciliario. Aquel antecedente llevó al juez Alexandre de Moraes a extremar las medidas de control en cada movimiento del exjefe de Estado, bajo estricta supervisión judicial permanente.

Ahora, la autorización judicial para el traslado fue firmada el 23 de diciembre y, en su resolución, de Moraes sostuvo que la cirugía no fue considerada de urgencia, pero sí necesaria en el corto plazo para evitar complicaciones médicas. Antes de habilitar la salida, se realizaron evaluaciones supervisadas por la Policía Federal, que confirmaron la indicación.

El fallo incluyó instrucciones detalladas sobre las condiciones de seguridad que debían cumplirse durante el traslado y la permanencia de Bolsonaro en el hospital. Así, el ingreso al hospital DF Star de Brasilia se realizó por el estacionamiento, tal como ordenó la Justicia, y el trayecto desde la sede de la Policía Federal demandó apenas cinco minutos, según informó el portal local G1. Durante la internación, permanece acompañado por su esposa, Michelle.

Sus hijos Flávio y Carlos solicitaron estar presentes durante la intervención, pero el juez rechazó el pedido y estableció que cualquier visita deberá tramitarse mediante una solicitud formal previa. Esta salida representó la primera vez que Bolsonaro abandonó la unidad de detención desde su arresto preventivo, ocurrido hace 32 días.

Al arribar al centro de salud, fue admitido para realizar los estudios y procedimientos previos a la cirugía, programada para este 25 de diciembre. La operación será de carácter electivo y el equipo médico estima que el exmandatario permanecerá internado entre cinco y siete días para su recuperación y control postoperatorio.

También, según la resolución judicial, la Policía Federal deberá garantizar custodia permanente tanto del paciente como del hospital, con personal asignado de forma continua. Se dispuso la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en la habitación, como parte del protocolo de seguridad.

El parte médico difundido el domingo por su equipo de salud, el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique, dice será sometido a dos procedimientos que se realizarán de forma simultánea. El primero corresponde a una cirugía de hernia inguinal bilateral, una patología que, según los médicos, se agravó en los últimos meses. El segundo procedimiento consiste en un bloqueo anestésico del nervio frénico, una técnica utilizada para reducir crisis de hipo, un trastorno que el exmandatario padece de manera recurrente y que fue visible en apariciones públicas.

El líder ultraderechista declaró ante la Justicia en Brasilia que intentó manipular la tobillera electrónica que llevaba como medida cautelar en un episodio de “paranoia” y alucinaciones, que atribuyó a la combinación de medicamentos que estaba tomando. Según sostuvo, no se trató de un intento de fuga, sino de un cuadro de ansiedad y confusión.

Su medida de monitoreo electrónico le había sido impuesta en la causa por el presunto intento de golpe de Estado posterior a las elecciones presidenciales de 2022. Ante este panorama, el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró que existía riesgo de fuga y una posible amenaza al orden público, por lo que dispuso el arresto domiciliario con tobillera.

A partir del acta de la audiencia, encabezada por la jueza Luciana Sorrentino, Bolsonaro relató que sospechó que el dispositivo podía funcionar como un sistema de escucha. Bajo esa creencia, intentó abrirlo con un soldador, que dijo haber hecho en base a conocimientos previos y, según explicó, se interrumpió cuando afirmó haber “recuperado la razón”.

El testimonio se realizó por videoconferencia, luego de que Bolsonaro pasara su primera noche en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal en Brasilia. A lo largo de la audiencia, reconoció que se encontraba en su domicilio junto a su hija, su hermano y un asesor, pero aclaró que actuó solo y sin ayuda de terceros. También indicó que, al advertir la gravedad de lo ocurrido, se comunicó de inmediato con los agentes encargados de su monitoreo.

Sostuvo, ante la jueza, que la tobillera no fue cortada ni retirada y que no existió intención de escapar del régimen impuesto. Tras analizar el caso, la magistrada resolvió mantener la prisión preventiva dictada por el ministro Alexandre de Moraes, al considerar que el procedimiento se ajustó a la ley y que no hubo irregularidades ni abuso de autoridad.

Bolsonaro reiteró que el episodio estuvo vinculado a un estado de ansiedad provocado por el consumo de pregabalina y sertralina, medicamentos recetados por profesionales. Según su testimonio, la alteración le generó una sensación de persecución y la convicción errónea de que el sistema de monitoreo funcionaba como un mecanismo de espionaje.

