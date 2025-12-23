El Supremo Tribunal Federal autorizó la salida de Jair Bolsonaro de la cárcel para exámenes prequirúrgicos

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó que el expresidente Jair Bolsonaro salga este miércoles de la cárcel para someterse a los exámenes prequirúrgicos requeridos antes de una operación de hernia inguinal que se realizará al día siguiente en un hospital de Brasilia.

La salida fue habilitada por el juez Alexandre de Moraes, luego de que un examen forense de la Policía Federal indicara la necesidad de la intervención médica. El magistrado es el mismo que tiene a su cargo el juicio en el que Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023.

Con esta decisión, será la primera vez que el dirigente del Partido Liberal abandone las dependencias de la Policía Federal en Brasilia desde que ingresó a finales de noviembre, tras ser declarado responsable de los hechos registrados hace más de dos años. La cirugía se realizará en el hospital DF Star, donde el expresidente ingresará durante la mañana del 24 de diciembre.

El cirujano Cláudio Birolini explicó al diario O Globo que el procedimiento se desarrollará en dos etapas. “El miércoles tendremos exámenes y preparación preoperatoria, y el jueves por la mañana temprano, la cirugía. Aún no hemos determinado cuándo realizaremos el procedimiento anestésico en el nervio frénico”, señaló el médico.

La defensa de Bolsonaro había solicitado autorización judicial para dos intervenciones: una por la hernia inguinal y otra para el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, debido a un hipo recurrente. Ante la magnitud del operativo, Moraes ordenó que la policía vigile las 24 horas la habitación del expresidente en el hospital, con un mínimo de dos agentes en la puerta. Además, prohibió el acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El juez también autorizó que Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, sea quien lo acompañe durante la internación. Si bien no lo confirmó, dejó abierta la posibilidad de que se habiliten otras visitas, siempre con autorización judicial previa.

Días atrás, Moraes había rechazado el pedido de los abogados de Bolsonaro para que cumpliera prisión domiciliaria y desestimó un recurso que buscaba anular la condena. En noviembre, la Corte Suprema había determinado que se agotaron todas las instancias de apelación, por lo que el expresidente comenzó a cumplir su pena en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia. Posteriormente, fue trasladado luego de haber quemado la tobillera electrónica que le habían colocado.

Bolsonaro fue declarado culpable de liderar una “organización criminal” que conspiró para asegurar un “control autoritario del poder” tras su derrota electoral frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.

