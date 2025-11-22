La Corte Suprema de Brasil ordenó este sábado el "traslado inmediato" a una cárcel del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, según versiones que hablan de que se habría detectado "un riesgo inminente de fuga” del exmandatario, posiblemente este mismo sábado por la tarde, según consta en una resolución judicial a la que accedió la agencia AFP.

De acuerdo con el documento, que fue firmado por el juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro habría intentado “romper la tobillera electrónica de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, maniobra que, según el Tribunal Supremo de Brasil planeaba concretar durante una multidunaria "vigilia" convocada para esta tarde por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro. En la decisión de este sábado de Moraes explica que "se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena".

El expresidente se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Brasilia, tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en 2022. Pero cerca de las 6 de la mañana, un equipo de la Policía Federal ingresó a su vivienda y ejecutó la orden judicial. Los agentes lo trasladaron de inmediato hacia instalaciones policiales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo se llegó a la condena a prisión contra Jair Bolsonaro y cómo puede seguir esta serie

Según informó la cadena Globo, la Corte Suprema de Brasil dispuso la prisión preventiva del exjefe de Estado “para garantizar el orden público”. La Policía Federal comunicó en un breve comunicado que “cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema”, aunque sin precisar la identidad de la persona implicada.

Bolsonaro y su archienemigo de la Corte en Brasil, el juez Alexandre de Moraes.

La medida adoptada contra Bolsonaro se conoció un día después de que su defensa solicitara al máximo tribunal que la condena de 27 años por tentativa de golpe de Estado pueda cumplirse en modalidad domiciliaria por cuestiones médicas.

El 11 de septiembre, la Primera Sala del Supremo había sentenciado a Bolsonaro por intentar “perpetuarse” en el gobierno mediante el respaldo de antiguos ministros y altos mandos militares, tras ser derrotado en los comicios de 2022 por el actual presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Brasil respondió de forma contundente a las amenazas de Estados Unidos tras la condena de Bolsonaro

El exmandatario, de 70 años, se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia, debido a una serie de incumplimientos de medidas cautelares vinculadas a la misma causa. De acuerdo con la prensa brasileña, la orden de prisión preventiva dictada este sábado no constituye el inicio formal de la ejecución de la pena, un procedimiento que se esperaba para las próximas semanas tras el rechazo inicial del Supremo a los primeros recursos presentados.

En el mismo expediente, el Supremo también dispuso este viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, cercano a Bolsonaro y condenado en el mismo juicio del expresidente, luego de que se indicara una presunta fuga hacia Estados Unidos.

El exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem, fue condenado a 16 años de cárcel

Las pesquisas señalan que el legislador habría salido de Brasil en septiembre pasado por el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela, desde donde habría continuado su trayecto de manera irregular hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de dirigirse a territorio estadounidense.

Ramagem, quien encabezó la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una pena de 16 años de prisión en régimen cerrado por los delitos de organización criminal, intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

La defensa de Jair Bolsonaro negó que vaya a fugarse a la Argentina y acusó a la Policía Federal de Brasil de intentar masacrarlo

La condena de Bolsonaro

El expresidente fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por haber intentado desplazar a Lula da Silva mediante un golpe de Estado en 2022, según resolvió la primera sala del Supremo Tribunal.

Por una mayoría de 4 votos contra 1, los magistrados resolvieron condenar al exmandatario, señalado por dirigir una estructura criminal de carácter armado para sostenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Con esa proporción de votos —de 4 a 1—, Bolsonaro quedó sin posibilidad de apelar la resolución ante el pleno del STF.

La Justicia brasileña habría detectado que Jair Bolsonaro intentó “romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga”

Jair Bolsonaro afronta arresto domiciliario total por "violar condiciones judiciales"

Además de Bolsonaro, resultaron condenados Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (16 años de prisión); Almir Garnier, excomandante de la Marina (24 años); Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal (24 años); Augusto Heleno, extitular de la Oficina de Seguridad Institucional (21 años); Mauro Cid, ex asesor presidencial y denunciante del intento de golpe; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa (19 años); y Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor (26 años).

El voto decisivo fue emitido por Cristiano Zanin, titular de la Primera Sala del Supremo y antiguo defensor del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según el fallo, Bolsonaro habría articulado maniobras contra Lula tras su derrota en los comicios de 2022. La mayoría se completó con los sufragios de Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino, mientras que Luiz Fux se manifestó en contra de que el STF asumiera el caso.

“Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, sostuvo Zanin en su intervención, que consolidó la sentencia de Bolsonaro y otros siete involucrados, entre ellos exministros y antiguos mandos de las Fuerzas Armadas.

La Justicia brasilera condenó a nueve militares y un policía por intentar asesinar a Lula

En lo que respecta a Bolsonaro, la acusación presentada por la Fiscalía General incluyó un agravante, al considerar que actuó como “jefe” de una “organización criminal” que buscó bloquear la toma de posesión de Lula luego de su triunfo electoral en 2022 sobre el dirigente de la extrema derecha.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, respaldada por cuatro de los cinco magistrados, la supuesta conspiración se habría iniciado en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y en un momento en el que Lula comenzaba a encabezar las encuestas.

Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en 2022

La acusación describe que el plan se desplegó en varias etapas y arrancó con una ofensiva de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país, impulsada por el propio Bolsonaro.

Días después de ser condenado, Jair Bolsonaro fue diagnosticado de cáncer de piel

Tras los comicios de octubre de 2022, cuando Lula resultó ganador, la operación habría pasado del discurso a las acciones: hubo manifestaciones prolongadas, intentos de ataques frustrados por las fuerzas de seguridad y acampes frente a dependencias militares donde miles de simpatizantes exigían que el Ejército impidiera la asunción del nuevo gobierno.

Lula asumió la Presidencia el 1 de enero de 2023 y, una semana más tarde, miles de manifestantes de extrema derecha salieron desde uno de esos campamentos en Brasilia y avanzaron con violencia sobre los edificios de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema.

Según la Fiscalía, aquel ataque fue la culminación de una estructura golpista que, de acuerdo con la acusación, habría sido “liderada” y dirigida de manera personal por Bolsonaro, con la intención de “perpetuarse en el poder” e instaurar “una dictadura” en el país.

"Te invito a luchar", decía la convocatoria

Flavio Bolsonaro había convocado a una manifestación para este sábado en las inmediaciones de la residencia de Bolsonaro. "¿Vas a luchar por tu país o simplemente vas a mirar todo desde tu celular en el sofá de tu casa? Te invito a luchar con nosotros", arengaba el senador en el llamado a través de videos divulgado en redes sociales.

Según el juez de Moraes, esa manifestación "abría la posibilidad de una fuga hacia alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado".

El documento judicial señala que el condominio de Bolsonaro está ubicado "a unos 15 minutos en auto del sector de Embajadas en Brasilia, donde se encuentra la de Estados Unidos".

Bolsonaro, de 70 años y con un delicado estado de salud según sus abogados, fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a prisión. El TSB programó una "audiencia de custodia" por videoconferencia para el domingo. La orden de prisión preventiva deberá ser refrendada el lunes por los demás magistrados de la pirmera sala del tribunal en una votación virtual.

De Moraes dispuso además que un médico acompañe a Bolsonaro en todo momento. "Confío en la justicia de Dios. La justicia humana, como hemos visto, ya no se sostiene. Pero sé que el Señor dará el escape", escribió la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro en Instagram.

El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sigue siendo el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

"Razones humanitarias"

A mediados de noviembre, la corte suprema rechazó de forma unánime un recurso contra la condena, que debe cumplirse en "régimen cerrado", es decir, en prisión. Los abogados pidieron el viernes a la corte que el exmandatario pueda purgar su pena en su casa "por razones humanitarias" debido a sus delicadas condiciones de salud.

"La alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida" para Bolsonaro, dijeron en el documento de la petición. El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.

En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril. Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo e "hipo incontrolable" que le han provocado falta de aire y desmayos, detalla el documento.

Recuerdan además que el expresidente (1990-1992) Fernando Collor de Mello, de 76 años, obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción, también por razones de salud.

AFP/NG/HB