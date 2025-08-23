Los abogados de Jair Bolsonaro negaron, de manera terminante, este viernes 22 de agosto que el expresidente de Brasil no cumpliera las medidas cautelares que se le impusieron durante el juicio por intentar un golpe de Estado en 2022, y responsabilizaron directamente a la policía por intentar “desmoralizarlo”, "exponiendo su vida privada y acusándolo de hechos tan graves como infundados", según el documento que se entregó a la Corte Suprema.

El exmandatario está acusado de organizar una conspiración para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder hace dos años, tras triunfar en las urnas. El proceso judicial arrancó en abril y el máximo tribunal deberá tomar una decisión entre el 2 y el 12 de septiembre. El expresidente podría enfrentar hasta 40 años la cárcel si lo encuentran culpable.

Bolsonaro cumple, desde comienzos de agosto, prisión domiciliaria preventiva por orden del juez Alexandre de Moraes, quien evaluó que se burló de la prohibición de expresarse en redes sociales.

En un informe que se conoció el 20 de agosto, la Policía Federal aseguró que el expresidente volvió a romper las restricciones que se le impusieron. Un estudio del celular que se le incautó a Bolsonaro mostró que se contactó con otras personas imputadas en el juicio y compartió por Whatsapp centenares de videos relacionados con manifestaciones de apoyo en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.

La policía también encontró un documento de 33 páginas donde se esboza un “pedido de asilo político” al presidente argentino Javier Milei, fechado poco después de que la policía comenzará su investigación por el golpe de Estado, en febrero de 2024. En el texto, Bolsonaro asegura ser víctima de “persecución política en Brasil”.

El juez le había dado plazo hasta este viernes a la defensa del exmandatario para que explicara todo lo ocurrido.

Jair Bolsonaro y Javier Milei

La repuesta de los letrados del Jair Bolsonaro al juez Alexandre de Moraes

Los abogados aseguran que el reporte de la policía “parece una pieza política, con el objetivo de desmoralizar a un expresidente de la República (que, quieran o no las autoridades policiales, todavía es un líder político), exponiendo su vida privada y acusándolo de hechos tan graves como infundados. El objetivo es la masacre. La desmoralización. En otras palabras, es 'lawfare' en curso”.

Luego, remarcaron que Bolsonaro cumplió todos los requerimientos judiciales que se le impusieron, incluso quedarse en su casa cuando le colocaron la tobillera electrónica. Sobre su supuesto intento de solicitar asilo político en nuestro país, respondieron: “Un borrador de pedido de asilo al presidente argentino, que data de febrero de 2024, no puede ser considerado un indicio de fuga”.

