Condenarán a Jair Bolsonaro en Brasil por atentar contra la democracia

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro está a punto de ser condenado. Con el voto de la ministra Cármen Lucia se conformó la mayoría necesaria en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal y la pena podría alcanzar los 43 años de prisión. Sobre cinco integrantes, tres ya se pronunciaron por la sentencia.

Todavía resta la decisión del juez Cristiano Zanin, quien aún debe votar. Si lo hace a favor y la votación se coloca 4 a 1 a favor de la condena, Bolsonaro no podrá apelar ante el Tribunal Supremo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo