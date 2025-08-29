Lula responde al tarifazo de Trump contra Brasil anunciando que estudia imponer aranceles recíprocos

Brasil está pensando aplicarle aranceles recíprocos a Estados Unidos luego de que Donald Trump les impusiera a las importaciones brasileñas una tasa del 50%. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió realizar un análisis interno para definir si su gobierno podría tomar represalias contra la guerra comercial que decidió comenzar el mandatario norteamericano por el juicio contra Jair Bolsonaro, reveló un funcionario.

La Cámara de Comercio Exterior (Camex), un consejo del que forman parte varios ministerios, tendrá 30 días para decidir si los aranceles norteamericanos deben ser sancionados según la ley de reciprocidad, aseguró una fuente diplomática a la agencia AFP este jueves 28 de agosto, y agregó que, de ser así, un grupo de expertos tendrá la tarea de armar “propuestas de contramedidas”, que pueden incluir la aplicación de aranceles recíprocos.

“Espero que esto ayude a acelerar el diálogo y la negociación” con Estados Unidos, le dijo vicepresidente Geraldo Alckmin a los periodistas al finalizar su viaje a México, donde este jueves se encontró con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los dos gobiernos firmaron acuerdos sobre competitividad y biocombustibles, pero Sheinbaum negó la posibilidad de llegar a un tratado de libre comercio.

Nueva escalada en la disputa entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos

Las dos economías más importantes de Latinoamérica están muy presionadas por la agresiva política comercial de Estados Unidos, pero México negocia con Washington un acuerdo a largo plazo para no sufrir gravámenes similares a los que el referente republicano le impuso a Brasil.

En julio, Lula tuvo una charla telefónica con Sheinbaum y remarcó el valor de “profundizar” el vínculo comercial con México para poder enfrentar el “momento de incertidumbre” que su gobierno afronta por las tasas aduaneras norteamericanas.

El enojo de Lula Da Silva por no encontrar interlocutores en Estados Unidos

Brasil le informará de manera formal a Estados Unidos, este viernes 29 de agosto, su decisión de estudiar posibles represalias por las tasas que le impuso Trump, reveló la fuente diplomática. Y luego aclaró que “el espacio para consultas diplomáticas permanece abierto”. Horas antes, Da Silva había mostrado su frustración ante lo que está ocurriendo, expresando: “No logramos hablar con nadie, con nadie de Estados Unidos”.

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil están tensas desde la entrada en vigor de las tasas norteamericanas el pasado 6 de agosto. Ese día, el gobierno brasileño recurrió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para protestar por los altísimos aranceles impuestos por decisión de Trump. Sin embargo, las propias autoridades de Brasil aceptan que esta medida es simplemente “un gesto político” del que “no saldrá algo productivo”, reconoció una fuente diplomática.

La ley de reciprocidad, el “arma” de Brasil para contrarrestar las tasas de Estados Unidos

Aprobada por el Congreso en abril de forma unánime, la ley de reciprocidad permite al gobierno brasileño aplicar “contramedidas” como respuesta a “acciones, políticas o prácticas unilaterales de un país o bloque económico que impacten negativamente la competitividad” de su industria. Esta legislación habilita al gobierno de Brasil a suspender inversiones, concesiones comerciales y obligaciones vinculadas a derechos de propiedad intelectual.

Un punto importante es que, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de países objeto de los aranceles punitivos impuestos por Trump, Norteamérica tiene superávit comercial con Brasil.

La defensa de Jair Bolsonaro negó que vaya a fugarse a la Argentina y acusó a la Policía Federal de Brasil de intentar masacrarlo

El presidente estadounidense justifica la aplicación de sus aranceles por lo que considera una “caza de brujas” contra su histórico aliado político Jair Bolsonaro, que se encuentra acusado de intentar un golpe de Estado para impedir que Lula asumirá la presidencia. La Corte Suprema decidirá, a partir del próximo 2 de septiembre, si es culpable o inocente.

El exmandatario brasileño, referente de la derecha y la ultraderecha de su país, está cumpliendo prisión domiciliar preventiva con tobillera electrónica y, de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de más de 40 años de cárcel.

