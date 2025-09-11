Donald Trump afirmó que hizo entrega póstuma de la medalla de la Libertad a Charlie Kirk durante un acto que se desarrolló en la sede del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ubicado en el condado de Arlington, Virginia. Durante el inicio de su discurso se refirió al activista norteamericano el último miércoles en el estado de Utah y pronunció: “Me complace comunicar que pronto le otorgaré póstumamente la medalla presidencial”.

A 24 años del atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, el mandatario republicano, la primera dama Melania Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegsteh, honraron la memoria de las víctimas que perdieron la vida en aquella fatídica y oscura fecha para la sociedad de Estados Unidos.

El jefe de Estado estadounidense lo anunció este jueves en el marco de una ceremonia que tuvo lugar en el Pentágono, cuya piedra fundacional se colocó el 11 de septiembre de 1941.

El líder republicano, rememoró aquel día que hizo mella en la memoria colectiva no sólo local, sino que también a nivel global y aseguró que “ese terrible amanecer de hace 24 años detuvo el tiempo. El tráfico se paralizó, la risa de los niños se apagó, y para casi 3.000 familias el mundo entero se vino abajo en segundos”.

“Nuestro país se enfrentó cara a cara con el mal puro en ese fiel día, en que monstruos salvajes atacaron los símbolos mismos de nuestra civilización”, enfatizó Trump.

La importancia de la muerte de Charlie Kirk también fue destacada por el Secretario de Defensa, Pete Hegsteh, quien lo comparó con quienes perecieron el 11-S. “Charlie, te queremos", dijo. “Bien hecho, buen y fiel servidor”, agregó.

La conmemoración de este año se celebra en un ambiente político tenso tras el asesinato del influencer, muy cercano a Donald Trump.

Activista ultraconservador, Charlie Kirk

Donald Trump: “No me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió perdurará, especialmente en los jóvenes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó: “No me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán”.

La Medalla Presidencial de la Libertad, es el máximo honor que se le puede entregar a un civil en EE.UU.

