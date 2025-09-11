En un clima político enrarecido, muchas personas desconfían si no es demasiada coincidencia que el ataque al influencer ultraconservador Charlie Kirk -calificado por Donald Trump como un hecho de “terrorismo”- haya sucedido precisamente un día antes del 11 de septiembre, la fecha del histórico atentado a las Torres Gemelas con dos aviones secuestrados por Al Qaeda.

Incluso, medios y usuarios de redes sociales insinúan que todo el incidente fue una simulación. Muchos destacan que es llamativo que no se haya encontrado aún al agresor, y agitan el fantasma de una “operación de bandera falsa”: un ataque de un gobierno que busca mostrarse como víctima para cumplir sus fines políticos.

El ejemplo más clásico que se suele presentar de un “atentado de bandera falsa” es el incendio del Reichstag, el parlamento alemán, en 1933. Adolf Hitler, entonces recientemente electo, atribuyó el hecho a sectores comunistas y socialistas, pero nunca lo probó. Se sospecha fuertemente que los mismos nazis habrían orquestado el siniestro para consolidar su poder, gobernar por decreto, desprestigiar a sus enemigos y asegurar la reelección de Hitler.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro ejemplo de este tipo de operación oficial encubierta fue el secuestro y desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon en Argentina, en 1977. La dictadura cívico militar quiso atribuir la responsabilidad del secuestro a la organización Montoneros. Para eso, les sacó fotos dentro de la ESMA con una bandera de Montoneros de fondo, y difundió una declaración de Domon tomada bajo tortura donde aseguraba que había sido víctima de esta organización.

Teorías conspirativas en redes sociales: el caso Kirk

“Han pasado horas y todavía no pueden encontrar al tipo que le disparó a Charlie Kirk en un evento TELEVISADO, ¿no es así? Para mí huele a incendio del Reichstag”, posteó en X el usuario Fionn Viteža.

Muchos usuarios compartieron también burlonamente un post del periodista Matt Forney, identificado con la “derecha disidente”, que sostiene: “Que Charlie Kirk haya sido asesinado es el incendio del Reichstag de Estados Unidos. Es hora de tomar medidas drásticas contra la izquierda. Todos los políticos demócratas deben ser arrestados y el partido debe ser prohibido en virtud de la ley RICO [Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado]. Todos los comentaristas liberales deben ser silenciados. Terrorismo estocástico. Ellos han causado esto”. En los comentarios, destacan que Forney, al comparar el asesinato de Kirk con el incendio alemán, da a entender que se trataría de una operación interna.

“No se equivoquen: el asesinato de Charlie Kirk fue una operación de bandera falsa de la administración Trump como excusa para intensificar el uso de armas militares contra los estadounidenses”, posteó en X una usuaria identificada como Dr. Nifkin.

Otro usuario, bajo el nombre de AssfaceCapital, dijo: “El asesinato de Charlie Kirk es una operación de falsa bandera de la derecha. Todos los demócratas denuncian la violencia. La derecha culpa a la izquierda, los llama malvados y van a la guerra. Ya nadie habla de Epstein”. Hace referencia al escándalo de Jeffrey Epstein, el millonario amigo de Donald Trump que fue preso por montar una red de abuso sexual de menores.

Donald Trump negó haber escrito la carta a Jeffrey Epstein que viralizó el Congreso y aceptaría un análisis grafológico

El medio digital estadounidense Usalod publicó un artículo que se tituta “Salen a la luz detalles sospechosos y las nuevas imágenes dejan perplejos a los espectadores: ¿cómo se movió el anillo de Charlie Kirk después de recibir el disparo? Las comparaciones con «la chica ucraniana en Carolina del Norte» despiertan sospechas de una operación de bandera falsa”. Allí se señala que muchas personas en internet debaten sobre la veracidad de la muerte de Kirk, a partir de un movimiento extraño en su anillo, aunque se agrega que esto podría explicarse por un proceso de reconstrucción de la imagen con inteligencia artificial.

Otro tuit señala suspicacias a partir de movimientos poco justificables en un avión que partió del aeropuerto de Provo, cerca de la universidad de Utah donde sucedió el incidente, y que luego desapareció del radar, insinuando que podría tener algo que ver con el atentado. También hay posteos que vinculan la supuesta muerte de Kirk con una operación del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. Las teorías conspirativas florecen mientras la policía de Estados Unidos continúa buscando a un tirador solitario.

MB/ff