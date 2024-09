El horror del 11S: minuto a minuto de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono

El 11 de septiembre de 2001, tres aviones secuestrados se estrellaron en Nueva York y Washington en lo que constituyeron los ataques terroristas más letales de la historia. Se trató de la mayor agresión contra Estados Unidos y en su propio suelo: casi 3.000 personas murieron en los cuatro ataques.

Las escenas de aviones estrellándose contra las emblemáticas Torres Gemelas, gente cayendo al vacío y edificios colapsando conmocionaron al mundo.

Unas horas antes, mientras los neoyorquinos comenzaban a dirigirse al trabajo, 19 yihadistas islámicos habían abordado cuatro vuelos comerciales diferentes en los aeropuertos de Boston, Washington y Newark, todos ellos programados para cruzar el país de este a oeste.

Un ataque planeado en Afganistán por Osama bin Laden y Khalid Mohammed y llevado a cabo por 19 suicidas

Osama bin Laden

En total, 19 personas llevaron a cabo los secuestros de los aviones. Los extremistas llevaban cuchillos, que en aquel momento estaban permitidos en los aviones si la hoja medía menos de diez centímetros de largo.

El grupo, procedente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Egipto, fue elegido por los líderes de Al Qaeda en Afganistán en 2000 antes de recibir entrenamiento en escuelas de vuelo estadounidenses.

"Planeaban secuestrar estos aviones y convertirlos en grandes misiles teledirigidos, cargados con hasta 11.400 galones de combustible para aviones”, según el Informe de la Comisión del 11 de septiembre, que se publicó en julio de 2004.

El grupo responsable del ataque fue identificado como Al Qaeda, un movimiento extremista islámico que culpaba a Estados Unidos de muchos de los problemas del mundo y planeó los ataques desde Afganistán liderado por Osama bin Laden.

Bin Laden pertenecía a una familia prominente del reino saudita, pero el informe de 2004 no encontró "ninguna evidencia de que el gobierno saudí como institución o altos funcionarios saudíes financiaran individualmente" los ataques.

Los 19 yihadistas que secuestraron cinco aviones el 11 de septiembre de 2001.

El autor intelectual de los ataques fue Khalid Sheikh Mohammed, que actualmente permanece detenido en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, con la ayuda de Walid bin Attash y Mustafa Al Hawsawi.

Mohammed era considerado uno de los lugartenientes más inteligentes y de mayor confianza de Bin Laden antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán. Después pasó tres años en prisiones secretas de la CIA antes de llegar a Guantánamo en 2006.

Este ingeniero de formación, que reconoció haber ideado los atentados del 11-S "de la A a la Z", es acusado de participar en una serie de grandes complots contra Estados Unidos, país en el que cursó estudios universitarios.

Además de planear la operación para derribar las Torres Gemelas, Mohammed afirma haber decapitado personalmente al periodista estadounidense Daniel Pearl en 2002 con su "bendita mano derecha" y haber colaborado en el atentado contra el World Trade Center de 1993, en el que murieron seis personas.

Walid Bin Attash, saudí de origen yemení, supuestamente entrenó a dos de los secuestradores de los aviones con los que se perpetraron los atentados. Se refugió en el vecino Pakistán tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 y fue capturado allí en 2003, tras lo cual fue recluido en la red de prisiones de la CIA cuya ubicación es confidencial.

Mustafa Al Hawsawi, por su parte, es sospechoso de gestionar la financiación de los atentados del 11-S. Detenido en Pakistán el 1 de marzo de 2003, también fue prisionero en cárceles secretas antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.

El 11 de septiembre de 2001, después de meses de preparación, los 19 terroristas entraron en acción. Dos de los aviones secuestrados se estrellaron primero contra las dos torres del World Trade Center, entonces símbolo del poder económico estadounidense, en Nueva York.

El tiempo entre el primer ataque y el colapso de ambas edificaciones fue de 102 minutos.

Otro avión se estrelló contra el Pentágono, corazón del poder militar de la primera potencia mundial, y un cuarto avión, presumiblemente con destino a la Casa Blanca o al Capitolio, fue desviado heroicamente por los pasajeros y terminó estrellándose en un campo.

En total, 2.977 personas (sin incluir los 19 secuestradores del avión) murieron en los ataques: 2.753 en el World Trade Center, 184 en el Pentágono y 40 en Shanksville, Pensilvania.

A pesar de los avances en la tecnología del ADN, alrededor del 40 por ciento (unas 1.104 víctimas) de las personas que murieron el 11-S en el World Trade Center siguen sin ser identificadas.

Veintitrés años después, el Pentágono ya fue reparado y un nuevo y brillante World Trade Center de 94 pisos ahora domina el Bajo Manhattan, pero no todas las heridas sanaron después del trágico 11S.

Muchos bomberos, policías y otros rescatistas desarrollaron enfermedades desde el 11 de septiembre, tras haber trabajado para salvar a personas entre polvo tóxico, humo y escombros causados ​​por la caída de edificios.

La gente sigue acudiendo a denunciar enfermedades que podrían estar relacionadas con los ataques y el Programa de Salud del WTC brinda atención médica gratuita a personas con problemas de salud potencialmente relacionados con el polvo a más de 111.000 personas.

Muchos otros lidian con el trauma de la ausencia de los casi 3.000 seres queridos que murieron durante los ataques.

Cronología de los atentados al World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001

5:45 - Un egipcio de 33 años aborda el vuelo 11 de American Airlines

Mohamed Atta y cuatro ciudadanos saudíes pasan por el control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Portland -estado de Maine- y abordan un vuelo con destino al aeropuerto Logan de Boston. Allí abordaron el Vuelo 11 de American Airlines.

Atta, nacido en Egipto, había sido elegido personalmente por Bin Laden para ser el comandante de la misión. Llegó al aeropuerto un ejemplar del Corán, una navaja plegable, gas pimienta y un vídeo sobre cómo pilotar aviones Boeing.

En el aeropuerto Logan, un empleado se da cuenta de que Atta estaba sudando mucho: "Tiene la frente empapada".

Debido a su nacionalidad y movimientos de viaje, tres de los hombres son identificados por el ordenador como potencialmente sospechosos y su equipaje son examinadas con rayos X, pero no se encuentra nada sospechoso.

Mohammed Atta, un ciudadano egipcio de 33 años, es considerado el líder del grupo de terroristas del 11S. Había viajado en junio de 2000 desde Europa a Estados Unidos, donde él y los otros líderes del grupo comenzaron a entrenarse como pilotos.

En varios momentos de 2001, se reunió con algunos de los otros secuestradores después de que llegaron a Estados Unidos.

7:00: Los trabajadores comienzan a llegar al World Trade Center de Nueva York

En un día cualquiera, 50.000 trabajadores ocupan las famosas Torres Gemelas, que se elevan a 400 metros de altura. Los ingenieros de los rascacielos, construidos en los años 60, habían afirmado que cada torre estaba construida para resistir el impacto directo de un Boeing 707.

7:59 - Despega el vuelo 11, que 47 minutos después se estrelló en la Torre Norte del WTC

El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 81 pasajeros y 11 tripulantes a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan en Boston, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En él viajaban 5 de los secuestradores: Mohamed Atta, Satam Al Suqami, Waleed M. Alshehri, Wail Alshehri y Abdulaziz Alomari.

8:14 - Comienza el secuestro del vuelo 11, que es redirigido a Nueva York

Apenas 15 minutos después de iniciarse el vuelo 11, mientras sobrevuela Massachusetts, comienza el secuestro cuando Atta y los demás terroristas rocían gas pimienta en la cabina de primera clase. Afirman que tienen una bomba para obligar a los pasajeros a dirigirse a la parte trasera del avión.

Los yihadistas entran a la fuerza en la cabina, matan o inutilizan a los dos pilotos y Atta toma los controles del avión y lo redirige a Nueva York. El pasajero Daniel Lewin, un ex comando israelí, intenta intervenir, pero uno de los terroristas le corta la garganta, convirtiéndolo en la primera víctima del 11-S.

8:15 - Cinco terroristas a bordo del vuelo 175, con destino a Los Ángeles

El vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767, despega del Aeropuerto Internacional Logan en Boston, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Lleva a 51 pasajeros, 9 tripulantes y 5 terroristas: Marwan Al-Shehhi, Fayez Ahmed, Ahmed Alghamdi, Hamza Alghamdi y Mohald Alshehri.

8:20 - El vuelo 77 despega con rumbo a Los Ángeles: terminará estrellándose en el Pentágono

El vuelo 77 de AA despega desde el aeropuerto de Dulles, en las afueras de Washington, con destino a Los Ángeles, con 53 pasajeros y 6 miembros de la tripulación.

Junto a ellos abordaron 5 secuestradores: Khalid Al-Midhar, Majed Moqed, Nawaq Alhamzi, Salem Alhamzi y Hani Hanjour, el líder del grupo, un joven de 29 años de Arabia Saudita.

Los hermanos saudíes Nawaf y Salem al Hazmi llegaron al aeropuerto llevando una pequeña bolsa y Salem se comportaba de manera extraña. "Estaba sonriendo, sonreía e iba de un lado a otro", recordó el empleado del aeropuerto. Nawaf activa dos detectores de metales, por lo que un guardia de seguridad lo revisa, pero no detecta nada sospechoso.

8:19 - "Creo que nos están secuestrando", comunica una azafata del vuelo 11

Una azafata del vuelo 11, Betty Ann Ong, alerta al personal de tierra que se está produciendo un secuestro y que no se puede acceder a la cabina.

"Estamos volando bajo. Estamos volando muy, muy bajo. Estamos volando demasiado bajo", dijo Ong, según el informe de 2004. "Oh Dios mío, estamos demasiado abajo".

En la parte trasera del avión, Betty Ong utiliza un teléfono para llamar a la oficina de American Airlines, en lo que es el primer testimonio presencial de los ataques.

"La cabina no responde. Alguien ha sido apuñalado en clase business y creo que hay gas pimienta... no podemos respirar. Creo que nos están secuestrando", dice e informa que dos azafatas también fueron apuñaladas.

8:24 - "Que nadie se mueva. Todo estará bien": Mohammed Atta secuestra el vuelo 11

Mohamed Atta intenta calmar a los pasajeros del vuelo 11 a través del intercomunicador de la cabina, pero no sabe cómo operarlo, por lo que sólo el Control de Tráfico Aéreo de Boston lo escucha.

La primera parte de su mensaje no es clara, pero luego dice: "Que nadie se mueva. Todo estará bien. Si intentan hacer cualquier movimiento, pondrán en peligro su seguridad y la del avión. Mantente en silencio".

En la parte trasera del avión, la azafata Amy Sweeney habla discretamente por teléfono con el director Michael Woodward, a quien informa que el avión está "volando de forma errática".

El control de tráfico aéreo de Boston observa cómo el Boeing 767 gira repentinamente hacia el sur en dirección a la ciudad de Nueva York.

Después de escuchar la transmisión de Atta en el vuelo 11, el control de tráfico aéreo de Boston alerta al Sector de Defensa Noreste de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes luego movilizan a la Guardia Nacional Aérea para seguir el avión.

8:42 - El vuelo 93 despega con rumbo a San Francisco, pero nunca llegó a su destino

El vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 con 37 pasajeros y 7 tripulantes, despega del Aeropuerto Internacional de Newark, con destino al Aeropuerto Internacional de San Francisco. En él viajan tres terroristas saudíes, Saeed Alghamdi, Ahmed Alhaznawi y Ahmed Alnami, y su líder libanés, Ziad Jarrah, de 26 años. El vuelo tenía 42 minutos de retraso.

8.45 - Los yihadistas secuestran el vuelo 175 de United Airlines

En el vuelo 175 de United Airlines, la luz del cinturón de seguridad se apaga y los secuestradores saltan, apuñalan a un asistente de vuelo, asaltan la cabina y matan a los pilotos cuando el avión vuela sobre el noroeste de Nueva Jersey.

Los secuestradores, que redireccionaron la nave a Manhattan, tenían gas pimienta, cuchillos y afirmaron tener una bomba y los pasajeros y la tripulación llamaron a familiares y amigos para informar sobre el secuestro y lo que estaba sucediendo.

Peter Hanson llamó a su padre Lee y habló con él dos veces: "La cosa se está poniendo fea, papá. Una azafata fue apuñalada. Parece que tienen cuchillos y gas pimienta. Dicen que tienen una bomba. La cosa se está poniendo fea en el avión. Los pasajeros están vomitando y mareados. El avión se mueve de forma brusca. No creo que el piloto esté al mando. Creo que nos estamos hundiendo. Creo que pretenden ir a Chicago o a algún otro sitio y estrellarse contra un edificio. No te preocupes, papá. Si eso ocurre, será muy rápido. Dios mío, Dios mío”".

Según el informe de 2004, cuando la llamada se cortó, Lee Hanson encendió la televisión y vio cómo el segundo avión se estrellaba contra la Torre Sur.

8:46 - Una gran bola de fuego tras el impacto del vuelo 11 en la Torre Norte

El vuelo 11 se estrella entre los pisos 93 y 96 de la Torre Norte del WTC de Nueva York a más de 740 kilómetros por hora. Todos los pasajeros a bordo mueren en el impacto.

Cientos de personas que estaban en el edificio murieron por el impacto y más de 1.300 trabajadores quedaron atrapados en los pisos superiores. Algunos murieron en el acto. Una estimación sitúa el número de personas en el complejo del WTC en ese momento entre 16.400 y 18.800.

Unos 40.000 litros de combustible explotaron en una bola de fuego, que envolvió los pisos 93 a 99, lo que provocó que el edificio se inclinara y luego se enderezara. Los testigos presenciales denunciaron un terrible "accidente" y ambos edificios comenzaron a ser evacuados.

Una de las sobrevivientes más famosas de la Torre Norte fue Marcy Borders, que trabajaba para el Bank of America, ubicado en el piso 81, y fue fotografiada cubierta de polvo mientras se refugiaba en otro edificio tras el derrumbe.

"No teníamos idea de lo que estaba pasando", dijo en una entrevista. "Por la forma en que se sacudía el edificio, no podía sentarme allí". Logró salir del edificio y murió de cáncer de estómago a la edad de 42 años en 2015.

8:48 - La noticia del impacto de un avión en Nueva York comienza a llegar a las redacciones

Dos minutos del primer impacto en el World Trade Center, un equipo de cámaras televisivas que cubría las elecciones primarias para alcalde de Nueva York emite imágenes en vivo del edificio en llamas. A los tres minutos, la noticia llegó a la agencia de noticias Associated Press.

A las 8.49, en la cadena de noticias CNN, un anuncio de una empresa de préstamos es interrumpida con imágenes en vivo de la Torre Norte en llamas, con un enorme agujero en sus pisos superiores.

"Esto está ocurriendo justo ahora. Obviamente, están viendo imágenes en directo muy perturbadoras... Está claro que está sucediendo algo devastador", dijo el conductor de CNN.

En cuestión de minutos, las cadenas internacionales se suman a la cobertura. Los periodistas especulaban sobre qué había provocado el "accidente". En todo Estados Unidos y en todo el mundo, millones de espectadores quedaron impactados por lo que vieron.

8.50 - El vuelo 77 es secuestrado sobre el sur de Ohio

Los terroristas utilizan cutters para entrar en la cabina y cuchillos para matar y apuñalar a la tripulación.

8:51 - Decenas caen de las torres "expulsados ​​por el humo y las llamas"

Las cámaras registran a la primera persona que saltó al vacío, un hombre que se arrojó desde la ventana 149 del piso 93 de la Torre Norte en la cara norte del edificio, poco más de cuatro minutos después de ser golpeado por el avión.

Después, decenas de personas más optaron por arrojarse. Al principio, los espectadores pensaron que eran escombros. "Fueron expulsados ​​por el humo y las llamas o expulsados ​​por el viento", dijo Ellen Borakove, portavoz de la oficina forense de la ciudad de Nueva York.

Muchos supervivientes siguen diciendo que los cuerpos que caían del cielo eran uno de sus recuerdos más inquietantes.

Casi todos cayeron solos, aunque testigos presenciales hablaron de una pareja que se tomó de la mano mientras lo hacían. Otras intentaron fabricar paracaídas con cortinas o manteles, pero la fuerza del descenso les hizo perderlos.

Las imágenes de TV mostraron a un hombre saltando con su maletín en la mano y a una mujer sujetándose la falda mientras caía.

La caída duraba unos 10 segundos, y los cuerpos alcanzaban una velocidad de entre 200 y 320 km/h.

8.57 - Los bomberos empiezan las tareas de rescate

Más de 230 bomberos del FDNY (Departamento de Bomberos de Nueva York) se dirigen al lugar del siniestro, conocido como la Zona Cero. Muchos bomberos que no estaban de servicio fueron directamente desde sus casas para organizar el operativo de rescate más grande en la historia de Nueva York.

Cuando entraron en el vestíbulo del One World Trade Center, los bomberos "se encontraron con civiles gravemente quemados que habían quedado atrapados en el camino de una bola de fuego".

Pero las luces seguían funcionando y "un motor y una escalera comenzaron a subir como unidades de exploración e informaron a los jefes en el vestíbulo", según el informe.

El jefe de división para el Bajo Manhattan, Peter Hayden, dijo: "Teníamos una fuerte sensación de que perderíamos bomberos y que estábamos en serios problemas, pero teníamos estimaciones de entre 25.000 y 50.000 civiles, y teníamos que tratar de rescatarlos".

Para los rescatistas, era impensable que los rascacielos, que durante años habían sido un elemento emblemático del skyline de Nueva York, se derrumbaran por completo.

8:55 - George W. Bush es informado y cree que se trató de "un error del piloto"

Menos de 10 minutos después del primer impacto, el presidente George W. Bush, que asistía a un evento en una escuela primaria de Florida, fue informado del incidente.

Según el Informe de la Comisión del 11 de septiembre, que se publicó en julio de 2004, al principio a Bush le informaron "que un pequeño avión bimotor se había estrellado contra el World Trade Center. La reacción del presidente fue que el incidente debía haber sido causado por un error del piloto".

8:59 - Siguen las tareas de rescate y evacuación en el World Trade Center

Un piloto de uno de los dos helicópteros policiales que sobrevuelan el WTC para evaluar la situación informa que es demasiado peligroso para la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York intentar rescatar a las personas del techo porque está "demasiado envuelto en llamas y humo denso".

Más de 1.000 efectivos de emergencia están en el edificio con el objetivo de ayudar a las personas a evacuar. Muchos bomberos no pueden comunicarse con otras unidades y la respuesta se vuelve cada vez más confusa.

9.00 - Los controladores comprueban que se trató de un secuestro

El control de tráfico aéreo de Boston vuelve a escuchar la primera transmisión de Mohamed Atta, proveniente del vuelo 11, que había sido difícil de entender. Quedan impactados al oír al terrorista decir: "Tenemos algunos aviones...".

9:03 - En vivo por TV, un segundo avión se estrella contra la Torre Sur

Millones de personas vieron en vivo por televisión al vuelo 175 estrellarse en la Torre Sur del WTC, entre los pisos 77 al 85, que quedan envueltos en llamas.

Todos los pasajeros a bordo mueren instantáneamente, al igual que un número desconocido de personas en la torre. La colisión provocó una explosión masiva que arrojó escombros en llamas sobre los edificios y calles circundantes.

Partes del avión, incluido un motor, un tren de aterrizaje y una sección del fuselaje, son arrojadas en varias direcciones, impactando en otros edificios, incluido el WTC5, uno de los edificios más pequeños del complejo.

Las imágenes revelaron lo que parecía ser un choque deliberado y surgió la sospecha de que los dos accidentes aéreos estuvieron relacionados con el terrorismo.

Mientras las Torres Gemelas ardían en llamas, decenas de personas continúan lanzándose por las ventanas.

Después de que los aviones impactaron, los incendios elevaron las temperaturas a 1.000 grados centígrados en las torres, lo suficiente para debilitar las estructuras de acero de los rascacielos.

El metal conduce el calor a través de los edificios a una velocidad aterradora y llega a los pisos superiores mucho antes que las llamas. Hubo informes de personas que tuvieron que pararse sobre los escritorios porque el piso se calentaba mucho.

9:05 - George W. Bush es informado: "Estados Unidos está bajo ataque"

El presidente Bush, de visita en una escuela primaria en Sarasota (Florida), recibe la información sobre el impacto en la segunda torre. Su jefe de gabinete, Andrew Card, le susurra la noticia al oído del presidente.

"Decidí transmitirle dos hechos y hacerle un comentario editorial al presidente", relató Card años después. "Pensé en lo que diría y luego abrí la puerta de la habitación, entré y fue entonces cuando me acerqué al presidente, me incliné y le susurré al oído derecho: 'Un segundo avión chocó contra la segunda torre, Estados Unidos está bajo ataque'.

"Miré al presidente y honestamente creo que estaba pensando en la carga que aceptó cuando prestó juramento al cargo. Me gusta decir que fue entonces cuando se convirtió en presidente".

Bush decide quedarse quieto. El secretario de prensa, Ari Fleischer, se sitúa ante los medios de comunicación y levanta un cartel en el que se lee: "No digan nada todavía".

Bush explicó más tarde su respuesta: “Tomé la decisión de no levantarme de un salto y abandonar el aula de inmediato. No quería poner nerviosos a los niños. Quería proyectar una sensación de calma… Había pasado por suficientes crisis como para saber que lo primero que tiene que hacer un líder es proyectar calma”.

"Me impresionó mucho que no hiciera nada para infundir miedo a esos estudiantes", dijo Card. "No hizo nada para infundir miedo a los medios de comunicación que hubiera satisfecho a los terroristas de todo el mundo".

9:24: Bush cree que se trata de un "aparente ataque terrorista"

En una breve declaración, el presidente Bush se refiere a los accidentes como una "tragedia nacional" y un "aparente ataque terrorista" y ordenó "una investigación a gran escala para dar con los autores".

9.25 - La gente sigue cayendo desde los pisos superiores Torres Gemelas

El agente del FBI Wesley Wong relató que miró hacia arriba y vio a un hombre cayendo: "Vi a otro hombre con las piernas abiertas, bajando del cielo. Llevaba pantalones azul marino, camisa blanca y corbata. Cabello oscuro. No podía creer lo que veía".

9:28 - Los secuestradores atacan el vuelo 93 de United Airlines con navajas

Los cuatro terroristas siguieron el mismo guión que los secuestradores de los tres primeros aviones. Mientras algunos atacaban a los pilotos, otros apuñalaban al menos a un pasajero o a un auxiliar de vuelo y trasladaban al resto a la parte trasera del avión.

Obligados a ir a la parte trasera del avión, los pasajeros y la tripulación llamaron a familiares y amigos, quienes les dijeron que Estados Unidos estaba siendo atacado.

Entendiendo lo que estaba en juego y que sus vidas estaban en peligro, lucharon valientemente para entrar en la cabina.

Los sonidos de la lucha fueron escuchados por los controladores de tierra de la Administración Federal de Aviación [FAA] y por los pilotos de aviones en la misma frecuencia de radio. Uno de los pilotos gritó por la radio: "¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday!". Luego se escuchó un segundo grito: "¡Ey, sal de aquí!"

9:30 - Muere el primero de los 343 bomberos fallecidos en el rescate

Muere el primer bombero al ser golpeado por una persona que saltó (o cayó) desde los pisos superiores de la Torre Sur, aterrizando en la esquina de las calles Oeste y Liberty.

El riesgo de ser golpeado por personas o escombros que caen obliga a los bomberos a buscar rutas alternativas de entrada al edificio.

A lo largo del día, el Departamento de Bomberos de Nueva York perdió a un total de 343 efectivos.

9:37 - El vuelo 77 se estrella contra el Pentágono en Washington

El vuelo 77 de AA se estrella contra el Pentágono, en las afueras de Washington, ocho minutos después de activarse el control manual.

Los 53 pasajeros y 7 tripulantes del vuelo 77 mueren al igual que los 125 civiles y militares que se encontraban en el edificio.

Entre los pasajeros del avión se encontraba la presentadora de noticias de televisión Barbara Olson, esposa del Procurador General de los Estados Unidos, Theodore Olson, que logró llamar a su marido para comunicarle que el avión había sido secuestrado.

La sección suroeste del edificio se derrumba por el impacto.

"El teniente coronel Ted Anderson sacó a dos de los heridos del edificio en llamas. Luego volvió a entrar en el Pentágono lleno de humo a través de una ventana rota para sacar a otros dos empleados heridos, uno de cuya ropa estaba en llamas", según el Ejército.

Unos minutos antes, la especialista en relaciones con los medios Karen Baker había dicho que no creía que estuviera en peligro dentro del Pentágono.

"Este es el lugar más seguro del mundo en este momento", recordó haberle dicho a un compañero de trabajo. "Se escuchó un estruendo muy fuerte y luego se sintió un temblor. En ese momento pensamos que se trataba de una bomba que había estallado en algún lugar del edificio", recuerda Baker.

Después de que también atacaran el Pentágono, la Casa Blanca es evacuada y el vicepresidente Dick Cheney llevado apresuradamente al búnker subterráneo de la Casa Blanca.

Bush le dijo a Cheney, según el informe: “Parece que estamos teniendo una pequeña guerra aquí. He oído hablar del Pentágono. Estamos en guerra… alguien va a pagar las consecuencias”.

9:40 - Evacuaciones en ciudades de EEUU. El presidente Bush blinda Washington

Los edificios altos de Nueva York y de Estados Unidos están siendo evacuados, entre ellos el Empire State Building, el Monumento a Washington y la pirámide Trans-America de San Francisco. En Washington, todos los demás edificios federales también son evacuados.

El presidente Bush autoriza a los aviones de combate F-16 a derribar cualquier otro avión que amenace objetivos en Washington.

9:41 - "El hombre que cae", una foto emblema del horror del 11S

Un reportero Richard Drew de la Associated Press tomó la emblemática fotografía que más tarde se bautizó como The Falling Man ("El hombre que cae"). Se trata de un hombre que había quedado atrapado en los pisos superiores de la Torre Norte, por encima de la zona de impacto.

Fue imposible identificar formalmente a la víctima, pero el periodista Peter Cheney, del Toronto Globe and Mail, asegura que era un hombre de origen latino posiblemente trabajador de uno de los restaurantes del edificio.

Se cree que se trató de Norberto Hernández, quien trabajaba como pastelero en "Windows", un restaurante en la cima de la torre norte, que perdió ese día a 79 de sus empleados.

Drew dijo que, si bien la historia de su personaje aún está envuelta en misterio, "le gusta pensar en él como el soldado desconocido, dejar que represente a todos (para quienes) ese fue su destino ese día".

"Espero que la gente pueda verlo ahora y aceptar que es parte de lo que ocurrió ese día. Vimos fotos de los rescatistas, vimos fotos de los aviones chocando contra el edificio, vimos el esfuerzo de recuperación y ahora también podemos intentar aceptarlo como parte de lo que realmente ocurrió ese día".

Según cálculos no oficiales, el número de personas que saltaron de las Torres fue de unas 200, pero es imposible decirlo con certeza porque sus cuerpos no se diferenciaban de los demás después del derrumbe.

El recuento oficial es que casi todas las víctimas del ataque a las Torres Gemelas murieron oficialmente por heridas de "impacto contundente".

No estaban inconscientes mientras caían, pero la muerte era instantánea.

9:45 - Operación Yellow Ribbon

El espacio aéreo estadounidense queda cerrado en virtud de la Operación Yellow Ribbon. La Administración Federal de Aviación (FAA) suspende todos los vuelos que salen de aeropuertos estadounidenses y se ordena a todas las aeronaves civiles que aterricen en el aeropuerto más cercano.

9:55 - El Air Force One en el aire y con rumbo desconocido

El Air Force One con el presidente George W. Bush a bordo despega desde Florida sin un rumbo fijo. La aeronave asciende sobre el Golfo de México a la inusualmente alta altitud de 45.000 pies, donde las comunicaciones son prácticamente inexistentes.

Según los informes posteriores, Bush quería regresar a Washington, pero el Servicio Secreto, preocupado por la posibilidad de que hubiera más aviones secuestrados que se dirigieran a la capital, consideró que era demasiado peligroso. Se decidió entonces llevarlo a la base aérea de Barksdale, en Luisiana.

9:57 - "Me tengo que ir. Adiós": los pasajeros del vuelo 93 se despiden

Los pasajeros a bordo del vuelo 93 comienzan a correr hacia la cabina del piloto. Jarrah, que había tomado el mando de la nave, comienza a hacer girar el avión de un lado a otro en un intento de desestabilizar la revuelta.

Un pasajero dijo que habían "votado si atacar a los terroristas en un intento de recuperar el avión", según el informe. La batalla duró seis minutos.

"A las 9:57 comenzó el asalto a los pasajeros", continúa el informe. "Varios pasajeros habían cancelado las llamadas telefónicas a sus seres queridos para sumarse a la revuelta. Una de las personas que llamó terminó su mensaje de la siguiente manera: 'Todos están subiendo a primera clase. Me tengo que ir. Adiós'".

9:59 - Cerca de 900 personas murieron en el derrumbe de la Torre Sur

Se derrumba la Torre Sur del WTC, de 110 pisos, 56 minutos después del impacto del vuelo 175. Unas 900 personas murieron.

Joseph Dittmar, que se encontraba en la Torre Sur cuando el primer avión secuestrado se estrelló contra la Torre Norte, consiguió salir corriendo por 105 tramos de escaleras y relató: "La escalera de incendios en la que estábamos, el búnker de hormigón empezó a temblar violentamente de un lado a otro, los pasamanos se desprendieron de la pared, el hormigón se desbordó, los escalones eran como olas en el océano bajo nuestros pies".

Luego describió una "bola de calor que pasaba volando mientras olíamos combustible de avión... Esta cosa [la escalera] se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Parecía una eternidad, fueron segundos, tal vez un minuto. Cuando se calmó, uno hubiera pensado que habría habido un pandemonio, pero respondimos con un silencio atónito".

"Fueron los peores 30 o 40 segundos de mi vida", dijo Dittmar a AFP. "Ver esos enormes agujeros negros a través de los lados del edificio, llamas más rojas que cualquier rojo que hubiera visto antes en mi vida, nubes de humo gris y negro saliendo de esos grandes agujeros. Vimos muebles, papeles, gente que era sacada del edificio contra su voluntad. Tenía mucho miedo”.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología determinó más tarde que el colapso no se debió a un diseño deficiente, ya que la gravedad de los ataques superó todo lo predecible.

10:00 - Se ordena la evacuación completa de la Torre Norte del WTC

Debido a fallas en los equipos de comunicación, no todo el personal de bomberos presente recibe la orden.

10:02 - Los heroicos pasajeros del vuelo 93 estrellan el avión en un campo

El vuelo 93 se estrella en un campo vacío cerca de Indian Lake y Shanksville (Pensilvania), a 120 kilómetros al sur de Pittsburgh. El impacto dejó un cráter de unos 4,5 metros de profundidad y 9 metros de ancho.

El avión, cargado de combustible, explotó y provocó una enorme bola de fuego que mató instantáneamente a los 33 pasajeros, siete tripulantes y cuatro secuestradores, pero nadie en tierra resultó herido.

Aunque se desconoce su objetivo final, es probable que se dirigiera a la Casa Blanca o al Capitolio en Washington. El FBI dijo a la comisión que "no encontraron rastros de explosivos en los lugares del accidente".

10.05 - Ninguno de los pasajeros del vuelo 93 sobrevivió

Un avión de carga ve humo negro desde la última posición conocida del vuelo 93 y alerta al Sector de Defensa Aérea del Noreste militar.

Diez minutos después, el centro de comando local informa al cuartel general militar que el vuelo 93 efectivamente se estrelló. Ninguno de los pasajeros sobrevivió, pero su lucha impidió que los terroristas llegaran a Washington, salvando de esta forma muchas vidas.

10:18 - Orden presidencial de derribo de cualquier avión

Bush autoriza el derribo de cualquier avión que no esté en tierra en Estados Unidos. En ese momento, los cuatro aviones secuestrados ya se habían estrellado, pero la Casa Blanca aún creía que el vuelo 93 todavía estaba en el aire.

El espacio aéreo en los Estados Unidos está completamente libre de todos los vuelos comerciales y privados. Los vuelos comenzaron a ser desviados a Canadá.

10:28 - Unas 1.600 personas en el derrumbe de la Torre Norte

Se derrumba la Torre Norte del WTC, de 110 pisos. Aproximadamente 1.600 personas murieron en el ataque a este edificio.

En el proceso, el Hotel Marriott, ubicado en el World Trade Center 3 (WTC3), también queda destruido en gran parte. Más tarde ese mismo día, se derrumbó el World Trade Center 7.

La sobreviviente Wendy Lanski estaba en el piso 29 de la Torre Norte del WTC cuando sintió que el edificio temblaba: "Pude ver los escombros por la ventana. Y luego escuché el sonido de la gente saltando y la conexión de esa gente con el suelo, algo que nunca olvidaré", relató.

Miles de policías de Nueva York, bomberos, técnicos médicos de emergencia, médicos, paramédicos, trabajadores de la construcción, voluntarios y otros comienzan a buscar sobrevivientes; algunos relatos cuentan que la gente usó sus manos para cavar. Miles de personas trabajaron en lo que se llamó la "pila" y buscaron restos en la Zona Cero.

Aparecen carteles de personas desaparecidas por todas partes cerca del lugar acordonado.

10:53 - Una nube de sustancias químicas envuelve Manhattan

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ordena al ejército estadounidense pasar a un estado de alerta más alto, pasando a DEFCON 3, utilizado por primera vez desde 1973. DEFCON1 es guerra nuclear.

El humo, el polvo y los escombros se infiltraron en el Bajo Manhattan y contaminaron el aire con sustancias químicas como amianto, plomo, dioxinas y PVC mortales (los edificios del WTC eran los más informatizados del mundo), mercurio de 500.000 lámparas fluorescentes destrozadas, además de emisiones de más de 200.000 galones de combustible diésel que ardían sin llama bajo el lugar.

En la actualidad, se cree que unas 400.000 personas se vieron afectadas por las toxinas expuestas en el lugar.

Según una investigación del Departamento de Bomberos, aproximadamente el 9 % de los bomberos expuestos al polvo aún informan de una tos persistente. Alrededor del 22 % informa que experimenta dificultad para respirar. Alrededor del 40 % aún tiene problemas crónicos de sinusitis o reflujo ácido.

El número de personas (personal de emergencias, voluntarios y personas que vivían, trabajaban o estudiaban en la zona) diagnosticadas con cáncer llegó a más de 24.000, según funcionarios de salud, de las cuales más de 1.500 murieron, según el New York Post.

La mayor cantidad tiene cáncer de piel, que suele estar causado por la luz solar, informó la Associated Press.

La limpieza de la Zona Cero, que siguió siendo peligrosa, finalizó oficialmente el 30 de mayo de 2002. Tuvieron que pasar 100 días para que los incendios dejaran de arder tras los ataques.

11:27 - Las aerolíneas confirman el secuestro de los aviones

American Airlines confirma que dos de sus aviones se estrellaron contra el World Trade Center: un Boeing 767 con 81 pasajeros y 11 tripulantes en ruta de Boston a Los Ángeles, así como un Boeing 757 con 58 pasajeros y 6 tripulantes de Washington DC a Los Ángeles.

United Airlines confirma que el vuelo 93 de Newark, Nueva Jersey a San Francisco se estrelló en una zona boscosa a 80 millas al sureste de Pittsburgh. El accidente ocurrió a las 10:29, informó la aerolínea, que dice que está "profundamente preocupada" por otro avión que se dirigía de Boston a Los Ángeles.

11:45 - La evacuación más grande de la historia de EEUU

El alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, instó a los residentes a mantener la "calma", pero les dijo que evacuaran el Bajo Manhattan en una declaración pública.

Con el metro cerrado, cientos de miles de personas evacuaron a pie. Muchos caminaron durante horas hacia el norte, hacia el Alto Manhattan, o hacia el este, cruzando el puente de Brooklyn hasta Brooklyn.

Una flotilla improvisada de transbordadores, barcos pesqueros, yates y barcos de la guardia costera ayudaron a evacuar a otros por agua. Se estima que transportaron a unas 500.000 personas durante todo el día en una evacuación marítima más grande que la de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial.

12:30 - El "Milagro de la Escalera B"

En medio de frenéticos esfuerzos de rescate, catorce personas salieron con vida de una escalera que quedó intacta en la Torre Norte. Doce de ellos eran bomberos. Su escape se conoció como el "Milagro de la Escalera B".

15:15 - "Estamos en guerra", dice Bush

El Air Force 1 procedente de Barksdale llega a la base aérea de Offutt en Omaha. Antes de salir de Barksdale, Bush prometió "cazar" y castigar a los responsables de los ataques.

El presidente Bush es llevado a un búnker seguro capaz de resistir un ataque nuclear y se reúne con sus principales asesores a través de una videoconferencia. "Estamos en guerra", declaró

El director de la CIA, George Tenet, dice que la agencia todavía está evaluando quién fue el responsable, pero las primeras señales apuntan al grupo Al Qaeda.

17:20 - Se derrumba la Torre 7 del World Trade Center

El Seven World Trade Center, un edificio de 47 pisos adyacente a las Torres Gemelas, se derrumba.

El edificio, situado junto a las torres principales, fue alcanzado por los escombros de los edificios derrumbados y resultó dañado por los incendios que ardieron durante siete horas hasta su colapso más tarde esa misma noche.

Los teóricos de la conspiración creen que el edificio puede haber sido demolido porque contenía oficinas clandestinas del Servicio Secreto y de la CIA.

19:00 - Tareas de rescate en un ambiente totalmente contaminado

Los esfuerzos de rescate en medio de las ruinas humeantes del World Trade Center continuaron durante toda la tarde y la noche.

Muchos rescatistas, voluntarios y personal capacitado desarrollaron posteriormente cáncer de pulmón por respirar el polvo venenoso. Según los CDC estadounidenses, hasta junio de 2023 se habían realizado 17.175 diagnósticos de cáncer entre los socorristas vivos desde los ataques.

20:30 - Bush declara la guerra

El presidente Bush se dirige al pueblo estadounidense en un discurso televisado a nivel nacional desde la Oficina Oval de la Casa Blanca: “Los ataques terroristas pueden sacudir los cimientos de nuestros edificios más grandes, pero no pueden tocar los cimientos de Estados Unidos. Estos actos rompen el acero, pero no pueden hacer mella en el acero de la determinación estadounidense”.

"Miles de vidas fueron repentinamente eliminadas por actos de terrorismo malvados y despreciables", dijo Bush. "No haremos distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y quienes los protegen".

"Ninguno de nosotros olvidará jamás este día, pero seguimos adelante para defender la libertad y todo lo que es bueno y justo en nuestro mundo", afirmó.

La respuesta inmediata al 11 de septiembre fue la guerra contra el terrorismo del gobierno, que comenzó un mes después en Afganistán como represalia contra Al Qaeda, el grupo terrorista que se adjudicó los ataques, y su líder Osama bin Laden.

La guerra se extendió durante veinte años, hasta que en agosto de 2021 los talibanes recuperaron el control de Afganistán en medio de una reducción de tropas mal gestionada y un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul que mató a más de 170 personas, entre ellas 13 militares estadounidenses.

Se gastaron más de 4 billones de dólares en dos guerras en Afganistán e Irak que, según estimaciones del proyecto Cost of War de la Universidad Brown, mataron al menos a 433.000 personas.

