La policía de Estados Unidos investiga quién disparó contra Charlie Kirk

El reconocido activista conservador Charlie Kirk, cercano a Donald Trump y fundador de la organización juvenil Turning Point USA (TPUSA), falleció luego de recibir un disparo durante un acto en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Provo. Algunos testigos grabaron en video el momento de los disparos, que provocaron corridas y pánico entre los estudiantes, aunque todavía no se conocen detalles confirmados sobre la identidad del atacante.

Según informaron las autoridades locales, el sospechoso sería un hombre mayor vestido con uniforme de trabajador, identificado como Michael Mallison, detenido rápidamente cerca del lugar y puesto bajo custodia por la policía. Aún así, algunos medios mencionaron otros nombres, como George Hodgson Zinn o Kevin Spitz, generando confusión.

A cargo de la investigación están la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Tras el tiroteo, ocurrido alrededor de las 12:10 p.m., hora local, Kirk fue retirado del lugar por personal de seguridad y el campus fue cerrado temporalmente.

Personal de seguridad y autoridades inspeccionan el lugar tras el tiroteo que dejó gravemente herido al activista conservador

Agentes del FBI y de la ATF trabajan en la recolección de pruebas y la investigación del ataque contra Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

El ataque ocurrió cuando Kirk hablaba ante el público bajo una carpa en el patio principal, aproximadamente 20 minutos después de iniciado el evento, que formaba parte de su gira “The American Comeback Tour”. Al confirmarlo, el presidente estadounidense Donald Trump lo destacó como “grandioso e incluso legendario” a través de Truth Social.

Seguido a ese mensaje, expresó: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”. El vicepresidente J.D. Vance también se manifestó: “Oremos por Charlie Kirk, un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”, al igual que la congresista republicana Marjorie Taylor Greene difundió imágenes del ataque en X (antes Twitter) y pidió oraciones por la recuperación del activista.

Así atacaron a Charlie Kirk, el comentarista conservador y aliado de Trump

El ataque contra el reconocido activista ocurrió frente a unos 2.000 asistentes en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. Al ver la grabación, se aprecia el momento en que se escucha un único disparo y Kirk se desploma en su silla, mientras se oyen gritos y escenas de pánico entre el público.

Según las autoridades del centro educativo, “los disparos se realizaron desde un edificio a unos 200 metros del orador, quien resultó herido. El personal de seguridad lo trasladó inmediatamente al Timpanogos Regional Hospital. El campus permanecerá cerrado el resto del día”, indicó un comunicado difundido por Fox News. A pesar de los intentos médicos por reanimarlo, Kirk falleció poco después de ingresar al hospital.

El evento había generado controversia: una petición online para prohibir su aparición reunió casi 1.000 firmas, aunque la universidad defendió los derechos de la Primera Enmienda y su “compromiso con la libertad de expresión”. A este asesinato se suma una serie de incidentes de violencia política en el país, incluyendo el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota, ataques con bombas incendiarias en Colorado, un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania y el tiroteo a Donald Trump durante un acto del año pasado.

