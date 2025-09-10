Así le dispararon a Charlie Kirk, el activista pro Trump asesinado durante una charla en Utah

El joven influencer conservador Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo este miércoles mientras realizaba un acto público en la Universiad del Valle de Utah, en Estados Unidos. El activista de 31 años, director ejecutivo del grupo de defensa de derecha Turning Point USA, murió en un hospital cercano, minutos después de haber sido trasladado de urgencia.

Kirk se encontraba en la alta casa de estudio que se ubica en el oeste del país norteamericano cuando se produjo el incidente. No se conocieron en lo inmediato reportes sobre su estado de salud, pero el mandatario confirmó su fallecimiento mediante una publicación en su red social, Truth Social. Más tarde, la Real American Voice, la emisora en la que salía su podcast, ratificó la noticia.

Donald Trump anunció la muerte de Charkie Kirk después de recibir un disparo en un acto

"El gran e incluso legendario Charlie Kirk, murió. Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros", expresó Trump en su mensaje. "Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Erika, y su familia. ¡Charlie, te amamos!", añadió.

Un video del lugar de los hechos muestra al activisra hablando bajo una carpa frente a miles de personas en el establecimiento educativo, cuando de repente se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Imágenes no aptas para personas sensibles

Noticia en desarrollo...