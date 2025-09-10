Donald Trump anunció la muerte de Charkie Kirk después de recibir un disparo en un acto

El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk murió después de recibir un disparo en una universidad en Utah, anunció el miércoles el presidente Donald Trump, calificando a su aliado cercano como "legendario".

"El Grande, e incluso Legendario, Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendió o tuvo el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie", publicó Trump en Truth Social.

"Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias están con su hermosa esposa Erika y su familia. ¡Charlie, te amamos!"

Charlie Kirk: joven héroe de los conservadores estadounidenses

Charlie Kirk, quien recibió un disparo en una universidad de Estados Unidos el miércoles, es el portavoz elocuente de una generación más joven del movimiento republicano de extrema derecha de Donald Trump.

El jugador de 31 años cuenta con millones de seguidores en las redes sociales que se deleitan con sus ediciones inteligentes y sus provocativos derribos de abucheadores y retadores ideológicos.

La ideología conservadora de Kirk está estrechamente alineada con Trump: ha respaldado las falsas afirmaciones de fraude del presidente de Estados Unidos cuando perdió las elecciones presidenciales de 2020 y ha utilizado su influencia de peso pesado para arremeter contra los migrantes y las personas transgénero.

En conferencias en universidades estadounidenses, invita a los estudiantes a debatir con él en intercambios rápidos que a menudo se vuelven virales en línea, especialmente aquellos con progresistas que se oponen a sus puntos de vista.

Fue durante uno de estos eventos en Utah el miércoles que, según los informes, recibió un disparo en un impactante momento de violencia que fue rápidamente condenado en ambos lados del pasillo político.

Cuando Kirk se dirigió a una multitud universitaria en Nevada en octubre pasado, algunos en la audiencia dijeron a la AFP que era un soplo de aire fresco en los campus que la derecha política se queja de que están dominados por la ideología liberal.

"Trae diferentes ideas a la mesa", dijo Eric Hansen, de 22 años. "Ideas en las que algunos de nosotros creemos, pero que a veces tenemos miedo" de expresar.

"Nacionalista cristiano carismático"

No todo el mundo es tan halagador.

"Charlie Kirk es un nacionalista cristiano carismático, que esencialmente actúa como portavoz del trumpismo y las ideas extremistas", dijo Kyle Spencer, autor de un libro que examina el nacimiento de Turning Point USA, un movimiento juvenil que Kirk ayudó a fundar cuando tenía solo 18 años.

En poco más de una década, se ha convertido en el grupo más grande de jóvenes conservadores en los Estados Unidos.

Nutre a un ejército de activistas entusiastas, algunos de los cuales fueron trasladados en autobús a Washington el 6 de enero de 2021 para un mitin que se convirtió en una invasión de turbas al Capitolio con el objetivo de detener la certificación de la derrota electoral de Trump ante el demócrata Joe Biden.

Además de Turning Point USA, Kirk dirige Turning Point Action, una de las principales organizaciones a las que Trump confió sus campañas de votación puerta a puerta en 2024.

Originario de los suburbios de Chicago, Kirk no se graduó de la universidad, pero comenzó a dedicarse al activismo cuando era adolescente. Sus fortalezas pronto lo convirtieron en una figura de referencia en los círculos republicanos y en 2016 se desempeñaba como asistente personal del hijo de Trump, Donald Trump Jr.

Su oratoria beligerante lo llevó a aparecer regularmente en Fox News, con frecuencia de derecha, y más tarde al timón de "The Charlie Kirk Show", uno de los podcasts más populares del país.

Allí, alimenta a los oyentes con una dieta sin mediación de medias verdades y conspiraciones, impulsando las afirmaciones de Trump sobre "elecciones robadas" y repitiendo las teorías de Covid-19 que han tocado la fibra sensible de muchos en la derecha.

Sus teorías de conspiración a veces se filtraron hasta la cima. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Kirk fue uno de los primeros en compartir acusaciones de que los inmigrantes haitianos estaban comiendo perros y gatos en Ohio.

Días después, Trump repitió la afirmación, de la que nunca hubo pruebas, durante su debate presidencial televisado con la demócrata Kamala Harris.