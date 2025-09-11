¿Quién era Charlie Kirk, el referente conservador asesinado en Utah?

“Era un debatidor profesional que pasó al estrellato a los 20 años y logró perforar el techo que tenía el mensaje conservador en ciertos sectores juveniles”, describió el político y periodista argentino Luis Rosales al hablar de Charlie Kirk, el referente de derecha asesinado en Utah. “Invitaba siempre a debatir, incluso en el acto en donde fue asesinado, y su lema era ‘vení y ganame’”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) , al destacar el estilo confrontativo y a la vez dialoguista que lo caracterizaba.

Luis Rosales es político argentino y periodista. Fue candidato a vicepresidente de la Nación en las elecciones presidenciales de 2019 junto a José Luis Espert. El licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Cuyo posee maestrías en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano.

Nos gustaría que nos hagas una síntesis de qué significa el asesinato de Charlie Kirk y qué punto de comparación podemos encontrar con una persona como él en la Argentina. ¿Quién sería equivalente?

Es difícil encontrar un equivalente porque la dinámica de la política norteamericana es algo diferente a la argentina. Él era un emergente de toda esa clase de jóvenes norteamericanos que se dedican a los debates en las universidades, que es tan común, que lo hemos visto en tantas películas y hay tanta competencia aquí en los Estados Unidos. Él era un debatidor profesional que logró perforar el techo que tenía el mensaje conservador en ciertos sectores juveniles. Y logró un éxito arrollador desde muy joven, desde los 18 años, hace unos 12 años. Ahora tenía 31 cuando fue asesinado el día de ayer.

¿Quién sería el equivalente?

Tal vez alguno de estos referentes ideológicos de la derecha que hay en Argentina. No sé, no quiero hacer comparaciones porque se trata de una muerte. Es complejo decir “sería como la muerte de…”. Pero tal vez alguno de ellos, ahora enmarcado dentro de un debate mucho menos violento, sí, se puede decir duro. Porque este joven, invitaba siempre a debatir. Incluso en el propio acto en donde fue asesinado se daba esa dinámica. Él permanentemente invitaba a quien opinaba distinto que él a pasar al frente y a discutir. Y el lema que tenía (incluso en alguno de los carteles que tenía el día de ayer cuando fue asesinado) era “ganame, vení y ganame, te ofrezco que me ganes en el debate en la discusión”. Así que era algo muy propio de la cultura norteamericana.

Entiendo además que hay una diferencia respecto a la cultura norteamericana y la resolución más violenta políticamente: la cantidad de presidentes con atentados, el propio Trump en su campaña, el asesinato de Kennedy. Es decir, el tema de resolver las diferencias a través del uso de las armas también integra la cultura política norteamericana. Gracias a Dios, no en la Argentina.

Y esto podría ser es comparable, porque la pelea, la lucha, la causa que tenía detrás Kirk es diferente, pero en cuanto a ser un abanderado de una ideología, es parecido a lo de Luther King, te diría en ese sentido. La combinación de extremismo radical en las redes sociales y tanta pelea en las redes con libertad de portación de armas es compleja.

¿Te hace alguna otra reflexión respecto de que el sistema universitario norteamericano permite que se generen líderes estudiantiles de derecha? Algo que en la Argentina parece, por lo menos, muy poco probable que surja.

Muy poco probable en la Argentina. Y aquí no era casual que estuviera en Utah, un estado súper conservador. Es el estado gobernado por los mormones, controlado por los mormones, por la Iglesia Mormona, y un estado con un gobernador muy conservador, que ayer hacía referencia a la pena de muerte como forma de resolver judicialmente este asunto. Que lo van a encontrar y que tuvieran en cuenta que en Utah rige la pena de muerte.

Te quería preguntar de la interna política en la Argentina. Hay todo un debate respecto de si Espert, para ganar las elecciones en octubre representando a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Vos fuiste su candidato a vicepresidente. No sé si te incomodo pidiéndote alguna opinión respecto de lo que pasó el domingo, de lo que podría pasar en octubre y de la competitividad de Espert en esa competencia electoral.

Yo creo que es un candidato muy competitivo. Lo viene buscando hace mucho tiempo a este rol, el rol de ser el abanderado de las ideas que representa en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en el 2021 cuando se presentó como candidato a diputado. Hizo una muy buena elección ahí. Me parece que es un muy buen candidato José Luis. El tema es que las circunstancias son complejas de este sistema político. Tendrá el Gobierno que resolver una serie de asuntos para poder presentarse y recuperar los puntos que no obtuvo en la elección parlamentaria local.

Hay una serie de denuncias respecto a un aportante de la campaña presidencial de Luis que está pedido con pedido de extradición de Estados Unidos, ligado a la venta de aviones y posibles casos de narcotráfico. Por tu propio conocimiento, ¿resulta verosímil esa denuncia de que los aportes de uno de sus principales aportantes de campaña fueran de alguien relacionado con el narcotráfico o no?

Bueno… esto se discutió bastante en su momento cuando surgió a la luz, y quedó bastante claro que hubo una relación por una cuestión de la presentación de un libro y algunas otras acciones en Viedma, creo, donde este señor era originario. Pero era mucho antes que se supiera que este señor era el que le proveía de aviones a casi todos los gobernadores de las provincias. Era amigo de todo el establishment argentino y se presentaba como un colaborador o seguidor de la serie de liberales. Era una persona absolutamente inofensiva en ese momento, no era un narcotraficante.

