José Luis Espert protagonizó este jueves un tenso momento al aire en plena campaña cuando salió al cruce de las versiones sobre su presunto vínculo con Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ahora bajo la lupa por audios que hablan de supuestas coimas. El candidato de La Libertad Avanza reaccionó con molestia ante la insistencia sobre el tema y soltó una frase tajante para cortar el eje de la conversación: “No me rompan las bolas con eso”. La reacción mostró el nivel de irritación de Espert ante lo que calificó como una persecución mediática.

El ida y vuelta se dio durante una entrevista con Radio Rivadavia, cuando Jonatan Viale le consultó por Spagnuolo. Allí, Espert defendió que detrás de la insistencia hay una operación política destinada a dañarlo en la campaña: “Yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert. (...)”:

En esta línea, continuó: “Me van a operar y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias las que quieran”. De esta manera, dejó en claro que atribuye la ola de consultas a una estrategia de desgaste previa a las elecciones. El tono fue de denuncia y rechazo a lo que describió como prácticas habituales en tiempos electorales.

A su vez, Espert negó con firmeza tener una amistad actual con Spagnuolo y precisó que la relación concluyó hace años: “Yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace 5 años, 2021, más o menos. Después nunca más. ¿Cómo voy a saber de eso?”, señaló para marcar distancia. Admitió únicamente un contacto reciente, pero lo enmarcó como imprescindible y formal: explicó que, en su rol de presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, mantuvo una reunión vinculada al ANDIS por cuestiones presupuestarias y para evaluar el costo fiscal de un proyecto sobre discapacidad.

Para Espert, que le pregunten por Spagnuolo "es una forma de operarlo".

El candidato cerró su intervención acusando al kirchnerismo de impulsar “campañas sucias” y operaciones mediáticas en vísperas de comicios: “Es parte de la campaña sucia del kirchnerismo, como las escuchas ilegales. Siempre antes de una elección el kirchnerismo está dando vuelta”, afirmó. Al ser consultado sobre por qué Spagnuolo habría inventado las supuestas vinculaciones, Espert se limitó: “No, no sé. No tengo la menor idea. Pregúntenselo al Chico”, dejando el resto en manos de la otra parte y manteniendo la línea de conflicto político.

Una estrecha relación

Lo que le preguntan constantemente a Espert no es casual: en medio del escándalo por las supuestas coimas que salpican a Spagnuolo, reaparecieron tweets de 2018 que muestran una cercanía entre el ex director de la ANDIS y el diputado. La circulación reciente de esos mensajes en X reavivó la discusión pública y explicó por qué los periodistas insisten en interrogarlo sobre vínculos que hoy resultan políticamente sensibles.

Los posteos, publicados entre febrero y mayo de 2018, incluyen intercambios de tono amigable y frases que apuntan a una relación cotidiana: se leen saludos y ofrecimientos como “Mc querido” y la respuesta de Espert “Ven hijo mio. Estamos por mudarnos. Te cobijo”, en respuesta a un “quiero que me adopte Espert” de Spagnuolo. Esa correspondencia coincide con la etapa en la que Espert empezaba a consolidar su armado político, y para analistas e investigadores los mensajes funcionan como indicio de una vinculación previa dentro del entorno del candidato.

La reapertura pública de esos posteos fuerza una decisión política: explicar la naturaleza del vínculo o intentar despegarse ante la opinión pública. Fuentes cercanas a Espert intentaron “bajarle el precio” a las interacciones, mientras opositores y críticos volvieron a señalar la cercanía entre ellos. Con la causa judicial en curso y peritajes en marcha, las publicaciones no alteran por sí solas la investigación penal, pero complican el escenario público y aumentan la presión sobre el candidato.

