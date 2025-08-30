Con gestos físicos de una persona que parece frustrada o abrumada, Alejandro Fantino cuestionó en su programa al candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y criticó el rumbo del país. "Le voy a dar un consejo al Gobierno: esto no es para tibios", advirtió.

El conductor contó en Neura que le "angustió" ver, cuando estaba en Uruguay, el "contraste" con Argentina. Y recordaba que las cosas que pasaban allí sucedían en "otro tono". "Lo que se acaba de desbloquear en Argentina es algo nunca visto. Yo no sé cómo termina esto. No sé cómo termina Argentina, por ahí se calma despues de las elecciones de Buenos Aires", agregó.

Las críticas más duras fueron para el candidato de Javier Milei en Buenos Aires, José Luis Espert, quien recientemente se volvió meme porque huyó en moto -y sin casco- de la caravana en Lomas de Zamora donde la tropa libertaria la pasó mal y hubo piedrazos de "bienvenida".

Es que la figura de Espert sigue siendo polémica dentro y fuera del espacio libertario, algo que Fantino dejó entrever en sus declaraciones al acusarlo de “correr” en medio de la crisis. “Espert, corriste al pedo. Yéndose en la moto como Poncharelo (el personaje de la serie retro CHIPs) . Nunca vi correr a alguien así", dijo el conductor.

Diluvio de memes de José Luis Espert en moto tras el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

"Le voy a dar un consejo al Gobierno: no podés correr así. Esto no es para tibios. A Espert no hay que ponerle ni una moto cerca. No podés correr como Espert, tenés que pararte boludo. Parate, papá”, lanzó el conductor con tono indignado.

“Conozco el interior de la maquinaria feroz de cuando salen a pelear los titanes. No se trata de cagón, se trata de decirles que no me da el cuero. No soy titán, no puedo jugar este ritmo”, señaló

La caravana frustrada en Lomas de Zamora y la moto de Espert

La campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires tuvo un episodio muy particular el miércoles 27. Luego de un ataque con una piedra y otros objetos, el presidente Javier Milei, el titular del partido en el Buenos Aires, Sebastián Pareja, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron evacuados de urgencia en un auto negro cerrado. El diputado José Luis Espert, también presente, huyó en el asiento de atrás de una moto y sin casco.

La situación se produjo minutos después de que la comitiva llegara al centro lomense. A partir de los incidentes, el personal de seguridad que acompañaba a la comitiva presidencial dispuso la evacuación inmediata y la suspensión del resto de la actividad. Espert denunció: "Cuando no hay argumentos recurren a la violencia ante la incapacidad de discutir".

El productor de Fantino y candidato libertario quiere hacer streaming desde el Congreso

Mientras Fantino cuestionaba el rol de Espert dentro de La Libertad Avanza, otro mediático del espacio sumó una propuesta llamativa. Se trata de Sergio “Tronco” Figliuolo, histórico productor del conductor en Neura y hoy candidato a diputado, quien aseguró que su primera iniciativa será transmitir en vivo desde su despacho en la Cámara de Diputados.

El panelista manifestó que quierer trasmitir las reuniones entre legisladores por YouTube, y sostuvo que el streaming seviría para que la gente se entere cómo trabajan los legisladores. "Si puedo hacer un programa un día a la semana, contando que es lo que pasa en el Congreso, yo lo hago", dijo y planteó: “Quiero que vean en tiempo real cómo se discuten los proyectos”.

La idea generó repercusiones porque, más que enfocarse en el impacto de las políticas públicas, Figliuolo se mostró entusiasmado con la chance de replicar el formato de Neura dentro del Congreso. La propuesta del panelista aparece como una muestra del perfil mediático con el que LLA intenta capitalizar su llegada al electorado joven.

