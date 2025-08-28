El diputado nacional José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas a nivel nacional, relató este jueves cómo fue el momento de la agresión contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y confirmó que habrá cambios en la campaña. También cuestionó al intendente local, el peronista Federico Otermín por lo sucedido. El mandatario lomense dijo en una entrevista: "¿Qué esperaban que pase?".

“Obviamente, la campaña va a tener otro formato. Si del otro lado nos intentan impedir hablar con la gente, tener contacto con la gente y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más”, aseguró Espert en declaraciones radiales.

Este miércoles Espert, Karina Milei y el Presidente, entre otros libertarios, habían diagramado encabezar una caravana proselitista en la caja de una camioneta, con el objetivo de recorrer el territorio gobernado por el peronismo. Todo terminó de la peor manera: a pocos metros del comienzo, lanzaron diversos objetos a la comitiva, que debió abandonar de urgencia el lugar.

Espert, que no tenía espacio en el vehículo donde escaparon los hermanos Milei, debió subirse a la parte trasera de una moto, sin casco. “Habrá que tener un dispositivo de seguridad que nos proteja para que la gente no sea lastimada. Habrá que plantear de manera diferente la campaña, con más seguridad, pero no van a impedir que nosotros recorramos la provincia de Buenos Aires”, dijo al respecto.

Detalló que la caravana iba "bien", "con la gente vitoreándonos", pero que todo cambió cuando una piedra voló cerca de la cabeza de Milei. “De pronto uno veía venir a los orcos que rompieron la caravana nuestra, que venían directamente por nosotros”, sostuvo.

Respecto a su salida de emergencia del lugar, describió: “Me subió a la moto, me dijo ‘Venga, profe’, y me llevó para seguir a la burbuja de la custodia presidencial” “Para darle de comer a todos los que consideran que fue imprudente, sí, iba hablando por teléfono para ver dónde estaba mi gente. Porque estaba preocupado por mi gente, que quedó en el medio de estos violentos”, agregó en diálogo con La Mañana de El Observador por El Observador.

Finalmente, acusó al intendente local por los hechos: “O el intendente de Lomas de Zamora no sabe, o no quiso asegurarnos que pudiéramos desarrollar nuestra caravana en paz junto con el presidente”. Y agregó, en modo campaña: “El kirchnerismo, por acción u omisión, tiene que ver con la violencia con el liberalismo. Pero de nuevo, nada nos va a detener en llevar el mensaje de las ideas y la libertad, para terminar con la maldición que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”.

Otermín habló del ataque contra la comitiva de Milei

El intendente de Lomas de Zamora se refirió a los hechos ocurridos y los rechazo, fundamentando que se debe "erradicar la violencia como forma de dirimir cualquier conflicto político es muy importante".

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora

Sin embargo, culpó a la comitiva presidencial por lo sucedido: "¿Qué esperaban que pase? ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?", ironizó.

“Es muy triste lo que pasó. En primer lugar, quiero expresar el rechazo a cualquier tipo de violencia. Pero lo que intentaron fue distraer, cambiar el eje de la cuestión”, dijo en declaraciones a Futurock. “Hicieron una cosa absurda que era hacer una caravana en la Avenida Pavón, un día de semana a las tres de la tarde. Más que una lluvia de piedras hubo una lluvia de puteadas. Milei y Espert insultaron a una mamá que estaba en la esquina”, subrayó Otermín.

Finalmente dijo: “Quisimos evitar incidentes porque sabíamos que ante cualquier cosa nos iban a responsabilizar. La actividad de Milei fue una provocación. Si alguien tiró algo tendrá que hacerse cargo, pero lo que se ve es al Presidente y a Espert insultando a la gente”.

