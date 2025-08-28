Diluvio de memes de José Luis Espert en moto tras el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

En las redes sociales, los repudios a las agresiones sufridas por el presidente Javier Milei y su comitiva en Lomas de Zamora se mezclaron inevitablemente con el humor. En ese terreno, la huida de José Luis Espert en moto se llevó el primer puesto: los usuarios inundaron Twitter, Instagram y TikTok con chistes, fotomontajes y videos parodiando la escapada del diputado.

El episodio ocurrió este miércoles, cuando Javier Milei, su hermana Karina y el economista encabezaban una caravana proselitista que terminó con piedras y botellas de plástico arrojadas en su contra. La imagen del legislador liberal alejándose en dos ruedas de la escena, sin casco, se viralizó de inmediato, convertida en meme en cuestión de minutos.

La avalancha de contenido incluyó hasta un videojuego, en el que el jugador debe esquivar autos mientras José Luis Espert escapa en moto.

En la previa del ataque, el diputado ya había sido protagonista de la tensión: igual que en el acto político en Junín este martes, el economista y el Presidente provocaron a manifestantes reunidos en las calles, lo que generó cruces y malestar. La violencia escaló minutos más tarde, con enfrentamientos entre militantes oficialistas y opositores y la comitiva presidencial bajo ataque.

El intendente de Lomas de Zamora cruzó a Milei: "Nos encantaría que venga a laburar"

Esta actitud de los dirigentes de La Libertad Avanza pudo verse en un video en el que se ve al propio Milei, visiblemente exaltado, gritándole a un grupo de personas que lo increpaban desde la vereda. “¡Corruptos son los tuyos! ¡Corruptos son los tuyos!”, lanza el mandatario desde la camioneta blanca que los transportaba contra una joven que lo cuestionaba, probablemente en referencia al escándalo de los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Entre la indignación por los ataques y la catarata de memes que no tardaron en multiplicarse, la secuencia dejó en claro que la campaña libertaria atraviesa una etapa cada vez más tensa, en la calle pero también en las redes sociales.

Los memes de José Luis Espert escapando en moto

