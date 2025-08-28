La desafortunada palabra que usó Sebastián Pareja para hablar de los agresores de Javier Milei

Después de la caravana tumultuosa y fallida del presidente Javier Milei por Lomas de Zamora, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia, eligió un término desafortunado para mencionar a las personas que agredieron al Presidente: los llamó “discapacitados”.

“No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos. Arrojar piedras a otras personas por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar. Ahí falló ese control que no estaba a cargo de la seguridad de Milei ni de la Policía bonaerense”, sostuvo el dirigente en TN.

En desarrollo...

LT