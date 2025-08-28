jueves 28 de agosto de 2025
Incidentes en Lomas

La desafortunada palabra que usó Sebastián Pareja para hablar de los agresores de Javier Milei

El dirigente de LLA estuvo en la caravana y después, en TV, calificó a quienes agredieron al mandatario.

Karina Milei y Sebastián Pareja
Karina Milei y Sebastián Pareja | Instagram

Después de la caravana tumultuosa y fallida del presidente Javier Milei por Lomas de Zamora, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia, eligió un término desafortunado para mencionar a las personas que agredieron al Presidente: los llamó “discapacitados”.

Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei: quién es y cómo funciona la casta base

“No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos. Arrojar piedras a otras personas por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar. Ahí falló ese control que no estaba a cargo de la seguridad de Milei ni de la Policía bonaerense”, sostuvo el dirigente en TN.

